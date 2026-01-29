Századvég: Az európaiak nem támogatják Brüsszel orosz energiatilalmát

Az orosz olaj- és gáztilalomra vonatkozó brüsszeli rendelet nemcsak az EU jogszabályait és a tagállamok szuverenitását sérti, de ellentétes az európaiak elvárásával is. A Századvég friss kutatása alapján az uniós polgárok relatív többsége nem támogatja a teljes embargót – derül ki a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány csütörtök reggel publikált elemzéséből. Az intézet hozzátette: Magyarországon az elutasítók aránya 62 százalék.

A Századvég emlékeztet, Magyarország és Szlovákia ugyan ellene szavazott, az Európai Bizottság mégis elfogadtatta a tagállamokkal azt a rendelettervezetet, amely a következő időszakban teljesen kivezetné az orosz energiahordozókat az EU-ból. Az intézet szerint a döntés több aggályt is felvet úgy eljárásrendi, mind uniós hatásköri szempontból egyaránt. Egyrészt, noha a tiltás egy szankció,

Brüsszel azt kereskedelempolitikai intézkedésként terjesztette elő, mert míg előbbihez a tagállamok egyhangú támogatása lett volna szükséges, utóbbihoz elegendő volt a minősített többség is.

Ezzel azonban a Bizottság jogszerűtlenül járt el – szögezték le az elemzésben. Másrészt,

az energia- és beszerzési mix kialakítása tagállami hatáskör, amelyet a tilalom korlátoz, így az embargó súlyosan sérti az országok szuverenitását is.

Végül, a Bizottság a rendelettervezet kidolgozása előtt a versenyképesség helyreállítására kapott mandátumot a tagállamoktól. Egy beszállítói kör kizárása azonban mesterségesen szűkíti az energiapiaci kínálatot, ami felfelé hajtja az árakat, visszaveti az ellátásbiztonságot, így rontja a versenyképességet, azaz ellentétes az eredeti mandátummal.

Brüsszel energiatilalma azonban nemcsak a jogszabályokkal és a tagállamok szuverenitásával ütközik, de az európaiak elvárásaival is.

A Századvég Európa Projekt-kutatásának új eredményei rámutatnak, hogy az uniós polgárok relatív többsége (45 százaléka) nem ért egyet a teljes embargóval. A tagállamok kétharmadában legalább a relatív többség elutasítja az intézkedést és mindössze három olyan uniós ország van – Lengyelország, Litvánia és Észtország – amelyben az abszolút többség támogatja a brüsszeli intézkedést.

A Századvég Európa Projekt kutatásának eredményei szerint az európai polgárok relatív többsége nem ért egyet az orosz energia uniós tiltásával (Forrás: Századvég)

Az orosz energiatilalmat legnagyobb arányban Szlovéniában (68 százalék), Görögországban (65 százalék), valamint Cipruson, Bulgáriában és Magyarországon (62 százalék) utasították el a válaszadók. A lakossági percepciók részben az intézkedés súlyos következményeivel magyarázhatók. Magyarországon például a tilalom a jelenlegi három és félszeresére növelné a háztartások rezsiköltségeit és ezer forint feletti literenkénti benzinárakat eredményezne. A magyar és a szlovák kormány már jelezte, hogy bíróságon megtámadja a döntést.

