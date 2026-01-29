Rétvári Bence: A Tisza nem tud nemet mondani a migránsok betelepítésére, és Von der Leyennek sem

„Megszavazták a többletforrásokat a migrációs paktum végrehajtására, megszavazták Magyarország elítélését a kerítés miatt – írta a Tisza Pártról és a döntésről Rétvári Bence a közösségi oldalán.

Az államtitkár a Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy vészfék helyett a gázra lépett a migrációs vonaton Ursula von der Leyen. „Brüsszel ma nyíltan kimondta: kötelező a migránsok betelepítése. A migrációs paktumot nem visszavonják, hanem kíméletlenül végrehajtják. 3 milliárd eurót vesznek el az európaiaktól, és adnak a migrációra” – mutatott rá Rétvári Bence.

„Vagy betelepíted a migránsokat, vagy kőkemény pénzeket fizetsz”

– hangsúlyozta az államtitkár, utalva arra, hogy Magyarország súlyos büntetést fizet, mert nem fogadja be az illegális bevándorlókat.

„Kvóták szerint osztanák szét a migránsokat a tagállamok között. Aki ellenáll, az pénzbüntetést kap. Ez nem együttműködés, hanem erőből végrehajtott politikai akarat!” – emelte ki Rétvári Bence.

„Mi ebből nem kérünk! Hozzánk nem fognak betelepíteni senkit! A magyar emberek egyáltalán nem akarnak migránsokkal élni! Magyarország eddig ellenállt, és a jövőben sem hagyjuk, hogy mások mondják meg, kiket kell beengednünk az országba”– szögezte le a kormánypárti politikus, aki rávilágított, hogy a Tisza Párt képviselői megszavazták Magyarország elítélését a kerítés miatt.

„A Tisza Párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Ők kimondták: nem lesznek bot a küllők között. Azaz ők mindenben együtt mennek a többi tagállammal. A migráció területén is. És így is szavaztak az Európai Parlamentben. Megszavazták a többletforrásokat a migrációs paktum végrehajtására,

megszavazták Magyarország elítélését a kerítés miatt”

– hívta fel rá a figyelmet Rétvári Bence.

„Egy bábkormány soha nem vitatkozna, nem harcolna, hanem csendben aláírna mindent. Ez a Tisza Párt!” – hangsúlyozta. „Magyarország nem lesz bevándorlóország, amíg ez a kormány van! A Fidesz–KDNP a biztos választás!” – zárta gondolatait az államtitkár.

Kiemelt kép forrása: Facebook