Pingvinnek öltözött orosz katonát lőttek ki az ukránok – VIDEÓ

Pingvinre emlékeztető jelmezben próbálták magukat álcázni orosz katonák a harctéren, a különös jelenségről videó is készült.

Az ukrán haderő által rögzített felvételen látható, amint a havas terepen pingvinre emlékeztető jelmezt viselő orosz katona próbál észrevétlen maradni – számolt be róla a 24tv.ua nyomán a Mandiner. Az ukránok végül likvidálták a furcsa „pingvint”, amiről videó is készült.

A „pingvinről” készült videót a 120. önálló területvédelmi dandár katonái terjesztették – erről Szerhij Beszkresztnov, az elektronikus hadviselési (REB) és kommunikációs rendszerek szakértője számolt be.

Kiemelt kép forrása: A 120. önálló ukrán területvédelmi dandár közösségi oldala