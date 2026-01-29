Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Pingvinnek öltözött orosz katonát lőttek ki az ukránok – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
2026.01.29. 17:51

| Szerző: hirado.hu
Pingvinre emlékeztető jelmezben próbálták magukat álcázni orosz katonák a harctéren, a különös jelenségről videó is készült.

Az ukrán haderő által rögzített felvételen látható, amint a havas terepen pingvinre emlékeztető jelmezt viselő orosz katona próbál észrevétlen maradni – számolt be róla a 24tv.ua nyomán a Mandiner. Az ukránok végül likvidálták a furcsa „pingvint”, amiről videó is készült.

A „pingvinről” készült videót a 120. önálló területvédelmi dandár katonái terjesztették – erről Szerhij Beszkresztnov, az elektronikus hadviselési (REB) és kommunikációs rendszerek szakértője számolt be.

Kiemelt kép forrása: A 120. önálló ukrán területvédelmi dandár közösségi oldala

frontvonaljelmezorosz–ukrán háború

