Aligha lehet tartós békét szavatolni Ukrajnában egy oroszellenes kijevi vezetésnek adandó biztonsági garanciákkal – vélekedett csütörtökön Szergej Lavrov orosz külügyminiszter újságíróknak nyilatkozva.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio szerdán bejelentette, hogy a partnerek Ukrajna biztonsági garanciáiról tárgyalnak. Ezek a garanciák magukban foglalhatják brit és francia katonák Ukrajnába küldését, amerikai logisztikai támogatással.

Az orosz diplomácia vezetője elmondta: Moszkvának nincsenek adatai arról, hogy milyen biztonsági garanciákról állapodott meg az Egyesült Államok és Ukrajna.

„Nem tudjuk, milyen garanciákban állapodtak meg, de ezek nyilvánvalóan egy olyan ukrán rezsimnek szólnak, amely oroszellenes, neonáci politikát folytat”

– jegyezte meg a miniszter.

„És ha a cél az, hogy megőrizzék ezt a rendszert a volt Ukrajna egy részén, és továbbra is ezt a rendszert használják kiindulópontként az Oroszországi Föderáció elleni fenyegetésekhez, akkor valószínűleg maguk is rádöbbennek, hogy az ilyen biztonsági garanciák aligha minősíthetők megbízható intézkedéseknek” – fogalmazott a tárcavezető.

Moszkva nem fogja nyilvánosan kommentálni az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban folyó megbeszéléseket, mert azoknak bizalmas légkörben kell folyniuk – mondta. Oroszország csak „a kézzelfogható javaslatokat” fogja megvizsgálni, és „nem vesz részt semmilyen olyan játékban, amely a nyilvánosság előtt folyik”. Hangsúlyozta, hogy a sajtót majd akkor tájékoztatják a tárgyalások menetéről, „amikor már minden egyértelművé válik”.

Szergej Lavrov a török sajtónak külön adott interjújában felhívta a figyelmet arra, hogy

az ukrajnai konfliktus lényege nem a területi kérdés, hanem a mindent elpusztítani akaró „náci rezsim”.

„Ukrajna a Nyugat bábja, eszköze, amelyet utóbbi Oroszország biztonságát közvetlenül fenyegető célokra használ” – jelentette ki a miniszter.

Felidézte, hogy a 28 pontos amerikai béketerv eredeti verziója magában foglalja a nemzeti kisebbségek jogainak helyreállítását mind a nyelvhasználatot, mind a vallásszabadságot illetően. Európa és Kijev azonban „kiforgatták” Washington tervét, „most pedig megpróbálják eladni az amerikai kormánynak saját elképzelésüket a békéről” – húzta alá.

„Többször elmondtuk, és Vlagyimir Putyin elnök is gyakran emlékeztetett arra, hogy a fegyverszünet, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét megpróbál elérni legalább 60 napra, de inkább hosszabb időre, számunkra elfogadhatatlan” – közölte Lavrov, hozzátéve, hogy egy tűzszünet csak a kijevi vezetés újrafelfegyverzését szolgálná.

„Most, a biztonsági garanciákról szóló viták során, amely garanciákra az ukrán vezetők, az európaiak, Mark Rutte NATO-főtitkár, valamint számos NATO- és EU-tagállam sok minisztere annyira büszke, kijelentik, hogy a biztonsági garanciák a kulcs ahhoz, hogy ez a konfliktus ne újuljon ki. De ez egy teljesen más kiskapu kulcsa lesz. Mert ha megnézzük, miről is van szó, akkor

a Zelenszkij-rezsim gazdái azon dolgoznak, hogy garantálják ennek az illegális, legitimitását vesztett rezsimnek a biztonságát, amelynek gyökerei a 2014. februári államcsínyig nyúlnak vissza”

– szögezte le.

Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter sajtótájékoztatót tart az orosz diplomácia 2025. évi munkájáról Moszkvában 2026. január 20-án. (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)