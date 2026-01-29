„Nincs miért bocsánatot kérnem” – a magyar sajtónak adott interjút Don Corleone fia

Az Indexnek adott interjút Salvo Riina, aki a hírhedt maffiavezér, Salvatore „Totó” Riina fiaként írt életrajzi könyvet az olaszországi maffiáról.

Ismert, hogy a „főnökök főnökeként” is emlegetett Totó Riina – aki 2017-ben halt meg börtönben – egykor a Corleone-klánhoz tartozó család, a Cosa Nostra, illetve a szicíliai maffia vezetője volt évtizedeken át.

Fia, Salvo Riina maga is húsz éven keresztül élt álnéven a hatóságok elől bujkáló apja mellett, később pedig közel kilenc évre börtönbe került maffia-összeesküvésért és pénzmosásért is.

Tapasztalatiról önéletrajzi könyvet írt, amely magyarul is megjelent a Művelt Nép Könyvkiadó gondozásában Mr. Riina – Született a szicíliai Corleonéban címmel. A magyar kiadást az egykori maffiafőnök fia még a saját Instagram-oldalán is megosztotta. „Új projekt kel életre Budapesten: Salvo Riina bemutatja magyar nyelvű önéletrajzát” – írta az egyik posztban.

Ebből az apropóból beszélgetett a korábbi maffiafőnök fiával az Index. Salvo Riina a lapnak elmondta: gyermekéveit a társadalommal szembeni folyamatos hazugságban, bujkálásban és hamis nevek mögött élte le, egészen apja 1993-as letartóztatásáig. „Mi ebbe érkeztünk. A kezdetektől fogva, az első perctől tisztában voltunk vele, hogy apánk bujkál. Elfogadtuk, hogy ezzel a helyzettel kell együtt élnünk, és megvolt mindenünk, ami egy családhoz szükséges: a szeretet és az egymás iránti tisztelet. Számunkra ez volt a természetes közeg, ebbe nőttünk bele. Számunkra ez az életmód oltalmat jelentett, és ez a biztonság kölcsönös volt: mi óvtuk a szüleinket a rejtőzködéssel, ők pedig minket a hamis névvel. Egyfajta önvédelmi mechanizmusként tekintettünk erre” – mondta erről.

„Riinának hívnak, és ez már így is marad. Corleonéhoz tartozunk – ez egy kis szicíliai város, és bár a múltból számos kőkemény történet tapad hozzá, ezen nem lehet módosítani: sem a nevemen, sem a származási helyemen” – mondta, miközben arról beszélt, hogy belső indíttatásból írta meg a könyvet.

Az interjúban, amely nem volt mentes kisebb csörtéktől sem, Salvo Riina azt is hozzátette: „Apámról, a személyét érintő vádakról és az ítéletekről már legalább száz kötet született. Nem akartam a százegyediket megírni. Egy másik nézőpontból kívántam láttatni a családomat és őt. Nyilvánvalóan nem szándékoztam sem felmenteni, sem vádolni, hiszen ahogy említettem, abban az időben még gyerek voltam. Nekünk semmi nem hiányzott, ő mindent biztosított számunkra, nagyon jó apa volt. A bírósági döntések megszülettek, de nem az én tisztem ezekkel foglalkozni. Nem ez volt a célom. Sem ellene, sem mellette nem kívántam érvelni, egyszerűen csak a családi életünket akartam az olvasók elé tárni.”

A kérdésre, hogy a könyvben egyszer sem hangzik el a „bocsánat” szó az (apja által megöletett) áldozatok felé, és hogy ez nem teszi-e hiteltelenné a megbékélésről szóló üzenetét, azt mondta:

„Egyáltalán nem állt szándékomban bocsánatot kérni, és semmiféle megbékélésnek nem szántam ezt az írást, már csak azért sem, mert én semmi rosszat nem tettem.”

„Tulajdonképpen én és az egész családom is – ha másképpen is – szenvedő alanyai voltunk annak, ami történt. Én is megfizettem az árát, ha mással nem, a nevemmel. Mindig csak azt mondtam: természetesen nagyon sajnálom, hogy ezek a dolgok megtörténtek – a bírók elleni merényletekre gondolok. De az igazság az, hogy nekem személyesen óvatosnak kellene lennem még a bocsánatkéréssel is, mert még azt is ki tudnák forgatni. Én ezekben a dolgokban nem vettem részt, így úgy érzem, nincs miért bocsánatot kérnem” – mondta Salvo Riina.

A kérdésre, hogy ha semmi rosszat nem csinált, akkor miért ítélte börtönbüntetésre a bíróság, azt mondta: „Nyolc év tíz hónap szabadságvesztésre ítéltek pénzmosásért és a maffiával való együttműködésért.”

Az interjú végén azt is elmondta, hogy ha az apja „még köztünk lenne”, akkor sem ez a kötet, sem a Totó Riina maffiavezéri tevékenységéről szóló másik több mint száz kötet nem született volna meg. „Boldogan lemondtam volna a könyvemről, ha az apám most itt állna mellettem. Kimondhatatlanul örülnék neki. De az már a múlt, a történelem; ez a könyv pedig arról szól, ami van, és nekem abban kell élnem, ami most van” – mondta az interjú végén Salvo Riina.

Kiemelt kép forrása: Instagram.com/salvoriina_official