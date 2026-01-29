Nicki Minaj Trump első számú rajongójának nevezte magát, és adományozott is

Washingtonban, az amerikai pénzügyminisztérium egyik eseményén Nicki Minaj rapper nyilvánosan támogatásáról biztosította Donald Trump elnököt, akit a kedvenc elnökének nevezett. Az esemény után gyorsan elterjedt egy fotó, amelyen Minaj és Trump kézen fogva látható.

A rendezvényen Donald Trump személyesen hívta a színpadra Nicki Minajt, aki beszédében hangsúlyozta: a kritikák és támadások nem eltántorítják, hanem még inkább megerősítik abban, hogy támogassa az elnököt – közölte a Fox News.

Minaj élesen bírálta Kalifornia demokrata kormányzóját, Gavin Newsomot is, akiről azt mondta, hogy csak a látszatra törekszik, valódi eredmények nélkül. Ezzel szemben Trumpot olyan vezetőként jellemezte, aki valóban törődik az amerikai emberekkel és a jövő generációival.

Az eseményen felszólalt Kevin O’Leary üzletember, a Shark Tank műsor ismert szereplője is, aki az amerikai vállalkozók nevében köszönte meg Trump gazdaságpolitikáját.

A csúcstalálkozón Trump bejelentett egy új programot is, amelynek keretében minden 2025 és 2028 között született gyermek 1000 dolláros befektetési számlát kaphat.

A rapper és az elnök közös TikTok-videót is közzétett: Trump Minajt a rap királynőjének nevezte, míg Minaj minden idők legjobb elnökének hívta Trumpot. Bár Minaj korábban demokrata politikusokat is támogatott, az utóbbi időben egyre nyíltabban áll ki a republikánus vezetés mellett, és szerinte Trump és alelnöke, J. D. Vance nem szakadt el az átlagemberek valóságától.

Nicki Minaj nemrég a Nigériában üldözött és lemészárolt keresztények mellett is kiállt.

Az énekesnőt ezt követően Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete meghívta az amerikai ENSZ-nagykövetségre, megköszönve, hogy világsztárként hívta fel a figyelmet a keresztényüldözésre. Donald Trump ekkor jelezte: amennyiben Nigéria nem tesz lépéseket a támadások megállítására, az Egyesült Államok a segítségnyújtás leállítását, végső esetben katonai beavatkozást is kilátásba helyezhet.

