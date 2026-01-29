Kikapcsolódás volt számára: első fokon elítélték a Szűz Mária-képre lövöldöző Sanija Ametit. Túlterhelt, és ki akart kapcsolni – ezzel indokolta szerdán a bíróság előtt Sanija Ameti, a svájci Zöld Liberális Párt (GLP) elnökségének korábbi tagja, hogy pisztollyal lőtt célba egy Szűz Mária és a gyermek Jézust ábrázoló képre.
Enyhe ítélet
A botrány kirobbanása után a pártból távozó aktivista a közösségi médiában 2024-ben tette közzé az erről szóló felvételeket – számol be a Weltwoche című svájci lap.
Ügyének szerdai tárgyalásán a zürichi bíróság
bűnösnek találta a vallásszabadság „megzavarásában”, ám a bíróság elsőfokú ítéletében enyhébb büntetést szabott ki,
mint amit az ügyészség kért. Ametit hatvannapi, naponta 50 svájci frankos pénzbírságra, valamint 500 svájci frank pénzbírságra ítélte. A korábban a svájci Fiatal Zöld Liberálisok vezetőségének, 2020-tól pedig a GLP pártelnökségének tagja lett Zürich kantonban.
Baloldali zöldmódi
Amennyiben az egykori Jugoszláviából származó bosnyák–muszlim nő nem fizeti meg a pénzbírságot, öt nap börtönbüntetésre számíthat.
Mint arról a hirado.hu is beszámolt, Ameti, aki
2021 óta a bevándorláspárti, szélsőségesen liberális Operation Libero mozgalom társelnöke is egyben,
a bíróság ítélete szerint „vallási indítékokból cselekedett”, és „tudatosan és szándékosan tette közzé” a Szűz Mária és a gyermek Jézus képére leadott lövéseiről készült felvételeket. Ezzel „megzavarta a vallási békét”.
Ameti és ügyvédje nem kívántak nyilatkozni az esetleges fellebbezésről.
