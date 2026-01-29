Hidvéghi Balázs: Indul a nemzeti petíció kézbesítése, üzenjük meg Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!

Hidvéghi Balázs azt mondta: a petíciót elsőként Budapesten, majd vidéken kézbesítik a postások.

A nemzeti petíciót azért indítja a kormány, hogy Európában elsőként és egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzünket a háborúra és Ukrajnára költse – fejtette ki, hozzátéve, hogy Brüsszelben ugyanis eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni, bármennyibe is kerüljön, és bármeddig is tartson.