Hidvéghi Balázs: Indul a nemzeti petíció kézbesítése, üzenjük meg Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!

Hidvéghi Balázs azt mondta: a petíciót elsőként Budapesten, majd vidéken kézbesítik a postások.
„Itt az ideje, hogy ennek megálljt parancsoljunk. Kérek mindenkit, hogy aki nem akarja, hogy mi, magyarok fizessük a háborút, hogy mi fizessük Ukrajna működését, és még magasabb rezsit is fizessünk a háború miatt, az csatlakozzon a petícióhoz, és üzenjük meg együtt Brüsszelnek és bábjainak, hogy nem fizetünk. A petíció visszaküldésére március 23-ig van lehetőség. Üzenjük Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!”
– fogalmazott Hidvéghi Balázs.
Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)