Fizetős lesz a római Trevi-kút hétfőtől

Az olasz főváros egyik leglátogatottabb látványosságaként ismert Trevi-kút hétfőtől fizetős lesz a turisták számára, akik január 29-től válthatnak jegyet előzetes foglalással – közölte a római polgármesteri hivatal.

A fejenként két euróba kerülő jeggyel a látogatók a Trevi-kút medencéjéig juthatnak el. Tehát közvetlenül a szökőkút széléről dobhatnak aprópénzt a vízbe, ami a legenda szerint lehetővé teszi, hogy visszatérjenek Róma városába.

Az előzetes foglalással vásárolható jegyet hat éves kortól kell váltani. Mentességet kapnak a korhatárnál fiatalabbak, a fogyatékkal élők és kísérőik, valamint az idegenvezetőknek sem kell fizetni. A jegyvásárlás nem vonatkozik a Rómában élőkre: a város lakosai továbbra is ingyenesen közelíthetik meg a Trevi-kutat. Elég lesz felmutatniuk a személyi igazolványukat.

Azok a turisták, akik nem vásárolnak jegyet, távolabbról, a kút előtti térről csodálhatják a műemléket ingyen.

A fizetős rendszer hétfőtől péntekig, délelőtt fél tizenkettőtől este tíz óráig lesz érvényes, szombaton és vasárnap pedig reggel kilenctől este tíz óráig. Az utolsó látogatót este kilenckor engedik be. Kivételt az első nap, február 2. jelent, amikor reggel kilenctől este tízig jegyet kell váltani. A feltüntetett időpontokon kívüli órákban ingyen lehet eljutni a Trevi-kút medencéjéig.

A jegyváltás bevezetésével a kút látogatását szeretnék szervezettebbé és élvezhetőbbé tenni, miután az év majdnem minden szakában tömeg lepi el a Trevi lépcsőit. Az utóbbi egy évben kísérleti módszert vezettek be: a turistáknak irányt szabtak, vagyis sorban állva kijelölt irányban és megszabott ideig csodálhatták a kutat, fotózhattak és dobálhatták az aprópénzt a vízbe.

A római polgármesteri hivatal adatai szerint tavaly több mint tízmillióan keresték fel a Trevi-kutat, naponta közel harmincezren, de voltak olyan napok, amikor a hetvenezret is elérte a látogatók száma.

Hétfőtől az ezerhétszázas években épített szökőkutat kerítés veszi majd körbe, amely nem nyerte el a Trevi-kút előtti téren sorakozó üzletek tulajdonosainak tetszését.

Tiltakozását fejezte ki a Codacons fogyasztóvédő szervezet is, amely szerint a belépőjegy a látogatókra kivetett „szégyenletes adó, amely a baloldali városvezetés kasszahiányát hivatott pótolni.” A Codacons úgy vélte, hogy a turisták nagy része az ingyenes éjszakai órákban fogja ezentúl megrohamozni a Trevi-kutat.

Február 3-tól további öt római múzeum és régészeti terület lesz fizetős, köztük Maxentius császár villája és a Napoleon-múzeum. Utóbbiakért fejenként öt eurós belépődíjat kell váltani.

A Pantheon 2023 júliusától vált fizetőssé a turistáknak: a belépés fejenként öt euróba kerül.

