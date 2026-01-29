Donald Trump szerint Putyin a kérésére beleegyezett, hogy az orosz hadsereg egy hétig nem támadja Kijevet a nagy hideg miatt

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy orosz rakétatámadások következtében több ezer kijevi társasház maradt fűtés Kijevben a fogcsikorgató hidegben. Az amerikai elnök csütörtökön az ukrán lakosság védelmében kezdeményezett telefonos beszélgetést orosz kollégájával, akitől azt kérte, a rendkívüli hideg időjárásra való tekintettel az orosz haderő egy hétig ne lője Kijevet és más ukrán városokat.
– mondta Donald Trump kabinetjének csütörtöki ülésén. Mint mondta, a térségbeli rendkívül hidegre tekintettel kérte ezt az orosz elnöktől. „Ez nagyon kedves volt (tőle). Nagyon sok ember azt mondta, hogy ne vesztegesd az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De ő ezt megtette” – húzta alá Trump elnök.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev)