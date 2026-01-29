Donald Trump szerint Putyin a kérésére beleegyezett, hogy az orosz hadsereg egy hétig nem támadja Kijevet a nagy hideg miatt

„Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy orosz rakétatámadások következtében több ezer kijevi társasház maradt fűtés Kijevben a fogcsikorgató hidegben. Az amerikai elnök csütörtökön az ukrán lakosság védelmében kezdeményezett telefonos beszélgetést orosz kollégájával, akitől azt kérte, a rendkívüli hideg időjárásra való tekintettel az orosz haderő egy hétig ne lője Kijevet és más ukrán városokat.

„Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe”

– mondta Donald Trump kabinetjének csütörtöki ülésén. Mint mondta, a térségbeli rendkívül hidegre tekintettel kérte ezt az orosz elnöktől. „Ez nagyon kedves volt (tőle). Nagyon sok ember azt mondta, hogy ne vesztegesd az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De ő ezt megtette” – húzta alá Trump elnök.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev)