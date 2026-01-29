Az Ukrajnában tartózkodó külföldieket is besorozná a fegyveres erők parancsnoka

Újságírókkal folytatott beszélgetés során az ukrán felderítő egységek parancsnoka, Denisz Jaroszlavszkij arra tett javaslatot, hogy a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldieket is be kellene sorozni a hadseregbe, akár erőszakkal is – írja a Strana. Az erőszakos kényszersorozásnak köszönhetően egyszerre szélesebb méreteket ölt a pánik és a felháborodás Ukrajnában és azon is túl, Sebestyén József durva bántalmazása miatt Sandor Fegyir ukrán nagykövetet bekérették a magyar külügyminisztériumba, az Európa Tanács pedig hivatalos jelentésben ismerte el az ukrajnai kényszersorozás során tapasztalható erőszakot.

Jarovszlavszkij elmondása szerint mintegy 100 ezer hasonló státuszban lévő katonakorú férfi él Ukrajnában, és nekik is harcolniuk kell Ukrajnáért, akikkel egy hat hónapos szerződést íratna alá. Arról is beszélt, hogy a javaslatot már eljuttatta a vezérkarhoz is, amely már elkezdte feldolgozni azt, Jarovszlavszkij szerint többen is támogatják a felvetést.

„Ha vállalkozást akarsz indítani Ukrajnában, családot alapítani, éttermekbe járni, akkor bizonyítanod kell, hogy nehéz helyzetben az országban megvéded azt – egyenrangú alapon az ukránokkal. Akkor jogod van állampolgárságot, tartózkodási engedélyt kérni”

– szögezte le Denisz Jaroszlavszkij, majd hozzátette: a TCK-k (az ukrajnai lakosság mozgósításáért felelős, regionális képviselettel rendelkező állami szerv – a szerk.) ugyanúgy „figyel” a külföldiekre, mint az ukrajnai lakosokra, ezért szerinte

ha a tartózkodási engedéllyel bíró külföldiek fele bekerül a hadsereg kötelékébe, akkor „nincs baj”.

Ahogy negyedik évfordulójához közeledik az orosz–ukrán háború, úgy kezd egyre nagyobb társadalmi ellenállás kialakulni az ukrajnai kényszersorozásokkal szemben, a 2025-ös esztendőben több megrázó fejlemény is napvilágot látott,

az erőszakos kényszersorozásnak köszönhetően egyszerre szélesebb méreteket ölt a pánik és a felháborodás Ukrajnában és azon is túl.

Sokan – ahogy erről a hirado.hu oldalán beszámoltunk – életveszélyes módszerekkel próbálnak megszökni a kényszersorozások elől Ukrajnából, de olyan is előfordult, amikor egy beregszászi magyar ügyvéd végső elkeseredésében személyautójával a határsorompót áttörve menekült át Magyarországra.

A kényszersorozás Ukrajna nemzetközi megítélésére is rányomja a bélyegét. A 45 éves kárpátaljai Sebestyén József kényszersorozását követő durva bántalmazásának folyományaként bekövetkezett tragikus elhunyta pedig tovább rontotta a kijevi hatalom magyarországi megítélését, Sandor Fegyir ukrán nagykövetet Szijjártó Péter annak idején emiatt is bekérette a külügyminisztériumba.

Sebestyén József halálának júliusi megerősítése előtt jelent meg az Európa Tanács emberijogi képviselőjének jelentése, amelyben megerősítették:

kínzásokkal és erőszakkal jár az ukrajnai lakosság mozgósítása.

Korábban már tüntetéseket is tartottak a kényszersorozások és a dezertálások büntetése ellen a kijevi Majdanon, a 2014-es forradalom helyszínén.

„A szolgálat nem rabszolgaság!”

– ez volt a tiltakozás mottója. A kijevi hatalom azonban láthatóan nem tud, vagy nem akar érdemben reagálni a kibontakozó társadalmi ellenállásra, például – ahogy erről hírt adtunk a hirado.hu oldalán – január elején a kijevi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) minden határon túl ment, amikor

hivatalos közleményben nevezte „taknyukat rágó, gyáva lényeknek” az ukrán toborzóközpont azokat, akik a kényszersorozás elől menekülnek.

Mindezek miatt sokan már erőszakhoz folyamodnak a kegyetlen sorozótisztekkel szemben, a nyugat-ukrajnai Lembergben például airsoft kézigránátot dobott a sorozótisztek közé egy ukrán férfi, aki nem akart a frontra menni. Az eset megtörténtét az ukrán rendőrség is megerősítette a hivatalos weboldalán.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/33. önálló gépesített dandár)