Az ötszázezer legalizált migráns Spanyolországban valójában legalább kétmillió

Rendőrségi források szerint a hatás azonnali volt. A közösségi médiában már most Spanyolországba utazásra buzdító üzenetek terjednek, mivel „itt nagyon könnyű papírokat szerezni.” A szakértők szerint ez elkerülhetetlenül fellendíti az embercsempész-maffiák tevékenységét, amelynek következménye a halálesetek számának növekedése lesz a legveszélyesebb migrációs útvonalakon – különösen az atlanti útvonalon, ahol a becslések szerint az útnak indulók mintegy 30 százaléka életét veszti – közölte az ABC spanyol napilap.
A Caminando Fronteras nevű NGO (civil szervezet) szerint sokan soha nem jutnak el az európai partokra – ezt a hatóságok hivatalosan nem erősítik meg, de az ABC által megkérdezett, hiteles források valósnak tartják ezeket az adatokat. A szakértők szerint a mostani döntés miatt a következő hónapokban megsokszorozódik az Afrikából indulók száma, így „logikusan a halottaké is.”
A terepen dolgozó rendőrök és csendőrök számára a döntés komoly demoralizáló hatással bír, hiszen miközben ők minden erejükkel próbálják megakadályozni az illegális bejutást, a kormány jutalmazza azokat, akik törvénytelenül léptek be az országba. „Nem fogják kimondani, de a vonzóhatás elkerülhetetlen”
– fogalmaznak.
A szakértők szerint a döntés az illegális bevándorlást ösztönzi, mert azt az üzenetet közvetíti:
Spanyolországban nem toloncolnak ki, a menedékkérelem benyújtása szinte automatikus, és rendszeresen történnek tömeges legalizálások. Ráadásul Spanyolország az egyetlen uniós ország, amely nem szigorította bevándorlási retorikáját, amit a migránsok pontosan figyelnek.
Nemcsak a kibocsátó országokból várható erősödő nyomás: a szakértők szerint más európai országokból is Spanyolországba áramolhatnak az illegális bevándorlók, hogy kihasználják a könnyítéseket – akár hamis dokumentumokkal.
Nem félmillió, hanem akár kétmillió emberről lehet szó
A források hangsúlyozzák: nem igaz, hogy csak 500 ezer embert érint a döntés. Amint megkapják a tartózkodási engedélyt, családegyesítést kérnek: házastársakat, gyerekeket, sok esetben szülőket is.
„Négy fő egy főre vetítve még konzervatív becslés” – közölték a szakértők.
Közbiztonsági kockázatok
A regularizációt csak azoknál tagadják meg, akiknek büntetett előéletük van, ám a rendőrség szerint ez súlyos probléma: sokan ugyanis rendőrségi nyilvántartásban szerepelnek, de még nem született jogerős ítélet ellenük. Így kisebb bűncselekmények elkövetői, betörésekben, lopásokban érintettek is legálisan maradhatnak. Ez a jelenség ráadásul társadalmi feszültségeket okoz.
Marginalizáció és túlterhelt közszolgáltatások
A szakértők attól is tartanak, hogy az állam nem tud majd munkát, lakhatást, egészségügyi és oktatási ellátást biztosítani ennyi embernek.
Ez marginalizációhoz vezet, ami a bűnözés egyik fő kiváltó oka. „Így nem lehet ilyen folyamatot levezényelni, ez őrültség” – figyelmeztetnek, hozzátéve: az ilyen lépések a radikális politikai diskurzusokat erősítik.
Rendőrszakszervezetek tiltakoznak
A Rendőrségi Szakszervezet (SUP) szerint a kormány úgy jelentette be az intézkedést, hogy nem biztosított létszámnövelést vagy működési garanciákat, miközben a rendőrség már most is túlterhelt. „Nincs magyarázat arra, ki ellenőrzi az identitásokat, hogyan vizsgálják az előéleteket, és miként kezelnek akár egymillió új ügyet” – közölték.
A Jupol szakszervezet szerint a tömeges ügyintézés lassuláshoz, ellenőrzési hiányosságokhoz vezet, és gyengíti az embercsempészet, az illegális migráció és az okmányhamisítás elleni fellépést.
A kiemelt kép forrása: X.com