Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Autó hajtott egy New York-i zsinagógának többször, szándékosan

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.29. 09:35

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Autó hajtott egy New York-i zsinagóga bejáratába szerdán, a rendőrség szerint az esetet gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják.

A brooklyni Chábád Lubavics zsidó vallási csoport székhelyén történt incidensben nem sérült meg senki, a rendőrség szerint a sofőrt őrizetbe vették. A csoport követői az ultraortodox haszidi zsidó irányzathoz tartoznak.

Zohran Mamdani, New York polgármestere szerint

az őrizetbe vett férfi „szándékosan és többször is nekiütközött autójával az épületnek.”

A városi elöljáró az incidens után meglátogatta a helyszínt, és egy közösségi médiás bejegyzésében „borzalmasnak” és „mélyen riasztónak” minősítette a cselekményt.

Jessica Tisch, New York város rendőrfőnöke elmondta, hogy a jármű vezetőjét őrizetbe vették, a szakértők nem találtak robbanószerkezetet járművében.

„Ma este egy autó nekivágódott a Chábád központ oldalsó bejáratának az Eastern Parkway 770. szám alatt. Az épület a világ egyik legfontosabb zsinagógáját rejti”

– írta Motti Seligson, a Chábád Lubavics szóvivője a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a sofőrt „szinte azonnal” őrizetbe vették.

Tisch újságíróknak arról számolt be, hogy az esetet a New York-i rendőrség illetékes munkacsoportja gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja. Az ABC News helyi tévéadó egyik partnere a járművet szürke Hondaként azonosította, New Jersey-i rendszámmal.

Mamdani, Tisch és Seligson külön-külön megerősítették, hogy senki sem sérült meg. „Az antiszemitizmusnak nincs helye városunkban, és a New York-i zsidók elleni erőszak vagy megfélemlítés elfogadhatatlan” – fejtette ki Mamdani.

Tisch szerint a rendőrség óvatosságból megerősítette a biztonsági intézkedéseket az istentiszteleti helyek környékén.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép forrása: X.com

bűncselekmény rendőrségzsinagóga New York

Ajánljuk még

 