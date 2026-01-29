A Tisza Párt új külpolitikai vezetője szerint NATO-tagság járna Ukrajnának

Múlt héten jelentette be Magyar Péter, hogy Orbán Anita lesz a Tisza Párt új külpolitikai vezetője. A döntés nyomán ismét reflektorfénybe került Orbán Anita korábbi szakmai és nemzetközi tevékenysége, valamint külpolitikai nézetei.

Orbán Anita tagja a Soros György által alapított European Council on Foreign Relations (ECFR) nevű szervezetnek, ahol többek között Soros Györggyel, Alex Sorossal, Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal szerepel egy testületben.

Orbán Anita korábban külpolitikai témában könyvet is írt, amelyből egyértelműen kirajzolódik álláspontja Ukrajna jövőjéről. A Power, Energy, and the New Russian Imperialism című műben részletesen bemutatja azt a brüsszeli megközelítést, amely Ukrajna integrációját nemcsak az Európai Unióba, hanem a NATO-ba is szükségesnek tartja.

A szerző konkrétan így fogalmaz könyvében: „Finally, Washington also needs to promote democracy in Belarus and Ukraine, offering them NATO membership if necessary.”

„Végül Washingtonnak elő kell mozdítania a demokráciát Fehéroroszországban és Ukrajnában is, szükség esetén NATO-tagságot kínálva számukra”

– fogalmazott Orbán Anita a könyvében.

Ukrajna NATO-tagsága régóta napirenden lévő kérdés a nemzetközi politikában. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több alkalommal is hangsúlyozta, hogy országa számára az uniós csatlakozás mellett a NATO-tagság is kiemelt cél.

A vilniusi NATO-csúcson Zelenszkij még ironikusan is utalt erre, amikor úgy fogalmazott:

„Azt mondtam, hogy a NATO-tagságra cserélhető vagyok. A NATO azt jelenti, hogy teljesítettem a küldetésemet.”

Orbán Anita könyvében megfogalmazott álláspontja alapján nincs kérdés afelől, hogy a Tisza Párt új külpolitikai vezetője támogatja Ukrajna NATO-tagságát, ami markáns irányt jelez a párt külpolitikai gondolkodásában.

