A főképviselő bejelentette, az EU pénzügyi feketelistára tette Oroszországot

Az Európai Unió pénzügyi feketelistára helyezte Oroszországot az ukrajnai háború finanszírozásának megakadályozása érdekében – tájékoztatott az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben csütörtökön.

A tagországok külügyminisztereinek egynapos tanácsülését követően Kaja Kallas közölte,

az uniós intézkedés célja, hogy lassítsa az orosz bankokkal folytatott tranzakciókat és növelje azok költségeit.

„Tárgyalóasztalra kell kerülnie minden olyan lehetséges intézkedésnek, amely korlátozhatja Oroszország képességét a háború finanszírozására” – húzta alá az uniós diplomácia vezetője.

Kiemelt kép: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozik a sajtó képviselőinek az EU-tagországok külügyminisztereinek találkozója előtt Brüsszelben 2026. január 29-én. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)