Zelenszkij készen áll a találkozóra Putyinnal, hogy megvitassák a területi kérdéseket – közölte az ukrán külügyminiszter

A lassan négy éve zajló háború lezárását célzó béketárgyalási folyamatokkal kapcsolatban Andrij Szibiha kifejtette, két kérdés maradt a legproblémásabb terület a békefolyamat keretein belül: a területi rendezés kérdése és a zaporizzsjai atomerőmű irányítása.
„A megoldás érdekében az elnök készen áll arra, hogy találkozzon Putyinnal és megvitassa ezt”
– mondta Szibiha.
Az ukrán külügyi tárca vezetője korábban már megnevezte azoknak a tisztviselőknek a névsorát, akik majd aláírhatják a békemegállapodást, amellyel kapcsolatban Andrij Szibiha arról beszélt: a tárgyalóasztalon lévő 20 pontos amerikai–ukrán megállapodás még mindig csak egy kétoldalú tervezet, azonban
Oroszországgal is alá kell íratni majd, amikor megszületik a békemegállapodás.
A tárgyalások sikerével kapcsolatban Szibiha jelezte. nem szabad párhuzamos tárgyalási útvonalakat kidolgozni, mivel a tárgyalásért felelős bizottságok – amelyekben az ukrán külügyi tárca tisztviselői is jelen vannak – jelenleg is dolgoznak a végleges megállapodáson.
Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, múlt héten befejeződtek Abu-Dzabiban az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői közötti, pénteken kezdődött tárgyalások a csaknem négy éve tartó ukrajnai háború lezárásáról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a megbeszélések lezárulta után a Telegramon azt közölte, hogy a háromoldalú találkozón a háború befejezésének paramétereit vitatták meg.
Kiemelt kép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)