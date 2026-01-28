Zelenszkij készen áll a találkozóra Putyinnal, hogy megvitassák a területi kérdéseket – közölte az ukrán külügyminiszter

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arról beszélt az Európai Pravdának adott interjúban, hogy Volodimir Zelenszkij elnök készen áll találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a területi kérdések megvitatásáról – írja a Strana ukrán hírportál. Múlt héten találkozott egymással az orosz, az amerikai és az ukrán fél Abu-Dzabiban, ez volt az első háromoldalú találkozó a háború 2022-es kitörése óta. A találkozó után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, hogy a háromoldalú találkozón a háború befejezésének paramétereit vitatták meg.

A lassan négy éve zajló háború lezárását célzó béketárgyalási folyamatokkal kapcsolatban Andrij Szibiha kifejtette, két kérdés maradt a legproblémásabb terület a békefolyamat keretein belül: a területi rendezés kérdése és a zaporizzsjai atomerőmű irányítása.

„A megoldás érdekében az elnök készen áll arra, hogy találkozzon Putyinnal és megvitassa ezt”

– mondta Szibiha.

Az ukrán külügyi tárca vezetője korábban már megnevezte azoknak a tisztviselőknek a névsorát, akik majd aláírhatják a békemegállapodást, amellyel kapcsolatban Andrij Szibiha arról beszélt: a tárgyalóasztalon lévő 20 pontos amerikai–ukrán megállapodás még mindig csak egy kétoldalú tervezet, azonban

Oroszországgal is alá kell íratni majd, amikor megszületik a békemegállapodás.

A tárgyalások sikerével kapcsolatban Szibiha jelezte. nem szabad párhuzamos tárgyalási útvonalakat kidolgozni, mivel a tárgyalásért felelős bizottságok – amelyekben az ukrán külügyi tárca tisztviselői is jelen vannak – jelenleg is dolgoznak a végleges megállapodáson.

Kiemelt kép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)