Washington adja a biztonságot, Európa a katonákat – az amerikai külügyminiszter ismertette az ukránoknak szánt biztonsági garancia részleteit

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio bejelentette, hogy a partnerek jelenleg Ukrajna biztonsági garanciáiról tárgyalnak. Ezek a garanciák magukban foglalhatják brit és francia katonák Ukrajnába küldését, amerikai logisztikai támogatással.

Marco Rubio hangsúlyozta, hogy amerikai biztonsági mechanizmus nélkül ezek a garanciák nem érnek semmit. Elmondása szerint általános egyetértés van abban, hogy Ukrajna jövőbeli biztonságát csak úgy lehet garantálni, ha európai katonák (például brit és francia egységek) vannak jelen a terepen, miközben az Egyesült Államok háttértámogatást nyújt (logisztika, védelem, elrettentés) – közölte az Ukrán Nemzeti Hírek (UNN).

A külügyminiszter úgy fogalmazott: „A biztonsági garanciák valójában amerikai biztonsági mechanizmust jelentenek. Nem becsülöm le az európai országok készségét, hogy csapatokat küldjenek, de amerikai biztonsági háttér nélkül ez nem működik.”

Marco Rubio szerint az erős amerikai szerepvállalásra azért van szükség, mert a NATO európai tagjai az elmúlt 20–30 évben nem fektettek eleget saját védelmi képességeikbe, ám reményei szerint ez a jövőben változni fog.

Az amerikai külügyminiszter korábban igyekezett eloszlatni azokat az aggodalmakat, hogy a Trump-kormány gyengítené a NATO-t, ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy a szövetséges országoknak többet kellene költeniük védelemre.

Kiemelt kép: Marco Rubio (Fotó: MTI/EPA/Graeme Sloan)