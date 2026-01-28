Robert Fico: 2027. november 1-én véget ér a háború és az európaiak lábukat törve rohannak gázt és olajat vásárolni az oroszokhoz

Szlovákia legkésőbb 2027. november 1-jéig köteles leállítani az orosz gáz átvételét. Robert Fico miniszterelnök szerint az uniós döntés „energiaöngyilkosság”, ezért Pozsony pert indít az Európai Unió Bíróságán a frissen elfogadott szabályozás ellen.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt hétfőn az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament formálisan elfogadta azt az új jogszabályt, amely az orosz gáz- és olajimport fokozatos kivezetéséről szól. A lépés a REPowerEU terv része, amely az orosz energiahordozóktól való függetlenedést célozza.

Fico bejelentette: Szlovákia keresetet nyújt be az elfogadott rendelet ellen az Európai Unió luxembourgi székhelyű Bíróságán – írja a hlavnespravy.sk.

Elmondása szerint az ország azzal érvel majd, hogy a szabályozás sérti a szubszidiaritás és az arányosság elvét. Hozzátette: az igazságügyi minisztérium a kül- és európai ügyekért felelős tárcával együtt „nagyon szakszerű dokumentumot” készített elő, és azt fogják kérni, hogy a rendeletet nyilvánítsák az EU alapelveivel ellentétesnek.

A miniszterelnök közölte: Magyarország – amely Szlovákiával együtt a jogszabály ellen szavazott – szintén pert indít. Közös kereset benyújtására nincs lehetőség, de az érvelést összehangolják a magyar féllel.

Fico szerint 2027. november 1-jére véget ér az ukrajnai háború, „és mindenki észhez tér”. Úgy vélte, az orosz energiáról való ilyen módon történő leválás öngyilkosság, és nemcsak ő, hanem német közgazdászok, politikusok és más uniós politikusok is így látják. Állítása szerint a döntés értelmetlen, ideológiai alapon született, az Oroszországi Föderációval szembeni gyűlölet miatt.

A kormányfő bírálta azt is, hogy a rendeletet minősített többséggel fogadták el. Szerinte az Európai Bizottság megkerülte az egyhangúság elvét, amelyet szankciók esetén alkalmazni kellene.

Fico ezt az uniós szerződések alapelveinek megsértéseként értékelte.

Figyelmeztetett arra is, hogy Szlovákia a szabályozás miatt olyan helyzetbe kerülhet, amikor nem lesz elegendő az érintett energiahordozó. Megfogalmazása szerint „egy függőséget egy másikkal váltanak fel”, és Európa brutális mennyiségű cseppfolyósított gázt fog beszerezni az Egyesült Államokból.

A miniszterelnök szerint Szlovákiát már korábban is jelentős kár érte, amikor leállt az orosz gáz tranzitja az ország területén. Elmondása szerint ezt az ukrán elnök döntése okozta, és évente akár 500 millió eurós kiesést jelent a tranzitdíjak elmaradása miatt.

Kiemelt kép forrása: Robert Fico (Fotó: MTI/EPA)