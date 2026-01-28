Petőfi verssel üzent Orbán Viktor Brüsszelnek és Kijevnek: „…, De nem ám a mi hazánkat!”

Petőfi Sándor sorait idézve reagált Orbán Viktor az ukrán vezetéssel és Brüsszellel éleződő konfliktusra. A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében világossá tette: Magyarország nem enged külső nyomásnak sem Ukrajna, sem az Európai Unió részéről, és továbbra is a magyar érdekek mentén hozza meg döntéseit.

A kormányfő szerint sem az ukrán elnök, sem a külügyminiszter, sem szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítik el a magyar kormányt attól, hogy érvényt szerezzen a magyarok érdekeinek.

Orbán Viktor egyértelművé tette:

Magyarország nem küld pénzt Ukrajnába, mert azt a magyar családoknál látja jobb helyen, és nem támogatja az orosz olaj- és gázimport betiltását sem, mivel ez szerinte a rezsicsökkentés és a megfizethető energia végét jelentené.

A miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország nem járul hozzá Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásához, mivel szerinte ez a háború „importálását” jelentené. Mint írta: amíg nemzeti kormánya van az országnak, addig ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem Brüsszelben döntenek. Orbán Viktor szerint éppen ezért akar Ukrajna egy új, ukránbarát kormányt Budapesten, és ezért érkeznek folyamatos fenyegetések.

A miniszterelnök reakciója közvetlen válasz volt Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kijelentésére, aki – ahogyan azt a hirado.hu is megírta – az Európai Pravdának adott interjújában „fenyegetésnek” nevezte Orbán Viktor politikáját a magyar népre nézve.

Szibiha szerint a magyar–ukrán kapcsolatok a konfrontáció csúcspontja felé közelednek, és úgy fogalmazott: Magyarország az egyetlen akadály Ukrajna uniós tagsága előtt.

A kialakult helyzetre reagálva Szijjártó Péter kedden bekérette a Külügyminisztériumba Sandor Fegyir ukrán nagykövetet. A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: „Magyarország nem tűri Ukrajna beavatkozását a magyar választásokba, és minden eszközzel megvédi szuverenitását, valamint a magyar emberek jogát arra, hogy saját jövőjükről kizárólag ők dönthessenek.”

Szijjártó Péter arra is figyelmeztetett: amennyiben a Tisza Párt nyerné meg a választásokat, az szerinte azonnali zöld lámpát jelentene Ukrajna uniós csatlakozásának, Magyarország háborúba sodrásának és a magyar pénzek Ukrajnába irányításának.

