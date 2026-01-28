Pár négyzetméteres ketrecben tartották a barna medvét – most úgy élvezte a havazást, mint senki más

A Four Paws nevű állatvédelmi szervezet számolt be arról, hogy nagyon élvezte a havazást Potap, a mentett barna medve.

„Emlékeznek Potapra? Nehéz elfelejteni a történetét. Megmentése előtt ez az édes medve évekig egy szűk, nyolc négyzetméteres ketrecben élt olyan életet, amelyet egyetlen állatnak sem kellene elviselnie” – írta a Four Paws állatvédő szervezet.

„De nézzék meg most! Élvez minden apró örömöt, amit kap, és imádja a játékos napokat – különösen barátjával, Másával” – tette hozzá a szervezet, miközben megmutatta a Potapról készült fotókat.

„Jelenleg Potap és Mása kényelmesen elrejtőztek a barlangjaikban, és békésen hibernálnak, miután a gondozói csapat meleg, biztonságos helyet készített számukra. Mindkettőjüknek pihentető és jól megérdemelt téli álmot kívánunk!” – fűzték még hozzá, utalva arra is, hogy az állatok jelenleg az ukrajnai Domazsirban élnek egy rezervátumban.

A Four Paws weboldala szerint Potap 2008-ban született egy ukrán állatkertben, de később eladták, és az új lakhelyén a mennyezet olyan alacsony volt, hogy alig tudott felállni.

Ráadásul a ketrecét egy étterem közelében helyezték el, hogy bevonzza a látogatókat.

„A ketrecnek, amelyben Potapnak ennyi éven át szenvednie kellett, a szélessége nem volt nagyobb 3 méternél, a hosszúsága pedig 1,5 méternél, és ilyen körülmények között, amikor Potap teljesen felnőtt, alig tudott felállni” – írták.

Mivel az üzlet nem úgy alakult, ahogy a tulajdonos tervezte, és az éttermet bezárták, Potapot a helyi aktivisták gondozták egy ideig, mígnem életre szóló otthont találtak a vadállatnak mostani lakhelyén. Ma Potap egy nagyon pozitív és barátságos medve. Szeret játszani, úszni és különböző feladatokat megoldani – írták róla.

Kapcsolódó tartalom Negyedszer tört be ugyanabba az üzletbe egy édesszájú medve Az édesszájú betörő süteményt lopott és tört-zúzott.

Kiemelt kép: Potap medve (Forrás: Facebook.com/Four Paws)