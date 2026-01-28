Lezárult a nyomozás: kiderült, kik voltak a felelősei az egy évvel ezelőtti tragikus repülőgép-balesetnek Washingtonban

Az amerikai légügyi hivatal (FAA) által elkövetett sorozatos rendszerhibák vezettek tavaly egy katonai helikopter és egy repülőgép összeütközéséhez a levegőben a washingtoni Ronald Reagan repülőtér közelében, amelynek következtében 67 ember vesztette életét – állapította meg az amerikai közlekedésbiztonsági testület (NTSB) kedden. Donald Trump a tavaly januári hivatalos visszatérése után tartott sajtótájékoztatón már felvetette az amerikai légügyi hivatal felelősségét.

A 2025. január végén egy washingtoni repülőtér közelében történt tragédia száz százalékban elkerülhető lett volna, van okunk dühösnek lenni – szögezte le Jennifer Homendy, a NTSB elnöke egy maratoni nyilvános meghallgatás után, amelynek keretében a közlekedésbiztonsági testület a baleset körülményeit vizsgálta.

„Éppen az esemény előtt tettünk közzé ajánlásokat, amelyek ebben az esetben alkalmazhatók lettek volna”

– hangsúlyozta. „Ez szégyen” – tette hozzá, és komoly reformokat sürgetett a hasonló balesetek megelőzésére.

Az American Airlines repülőgépe és az amerikai hadsereg Black Hawk helikoptere a washingtoni Ronald Reagan repülőtér (DCA) közelében ütközött egymásnak 2025. január 29-én.

Az NTSB megállapította, hogy a baleset az FAA sorozatos hibái miatt következett be. A légi közlekedési hatóság ugyanis engedélyezte helikopterek repülését a repülőtér közelében anélkül, hogy bármilyen biztonsági intézkedéssel elválasztották volna őket a repülőgépektől, továbbá az FAA nem vizsgálta meg a forgalmi adatokat és nem tett lépéseket a helikopterforgalom repülőtéri forgalomtól való elkülönítésére.

Jennifer Homendy azt is kifogásolta, hogy az FAA túl megengedő a helikopterek vizuális navigációjával kapcsolatban. Kiemelte: a légi forgalmi irányítók túl gyakran bízzák a pilótákra, hogy vizuálisan ellenőrizzék, nincs-e más légi jármű a repülési útvonalukon. Az NTSB elnökének közlése szerint a repülőtér irányítótornyának személyzete többször is jelezte ezzel kapcsolatos aggodalmait, de a vezetés elutasította azokat.

„A vizsgálat során kimutatták, hogy jelentős eltérés volt a katonai helikopter műszerei által kijelzett és a helikopter repülésének tényleges magassága között: a helikopter legénysége azt hitte, hogy 100 lábbal (30 méterrel) alacsonyabban repülnek”

– mutatott rá Homendy.

A keddi tárgyaláson a hadsereg képviselője közölte, hogy a biztonságosabb repülés érdekében változtatnak a repülési kézikönyvön. A balesetet megelőző négy évben átlagosan több mint 18 esetben jelentettek be DCA közelében szerencsésen elkerült ütközéseket utasszállító repülőgépek és helikopterek között – hangzott el a vizsgálat során. Az NTSB több mint 30 ajánlást fogalmazott meg az FAA sorozatos hibáira hivatkozva. „Jobb, ha mindet végrehajtják” – figyelmeztette a légi közlekedési hatóságot Homendy. Az FAA a keddi tárgyaláson közölte, hogy az ajánlásokat mindig szem előtt tartja, és az ütközés után nyomban lépéseket tett a repülésbiztonság növelésére.

Ezek között sorolta fel, hogy a Ronald Reagan repülőtérre érkező gépek számát óránként 36-ról 26-ra csökkentette, és a légikikötőt környező légtérben korlátozta a helikopterforgalmat.

Homendy kedden azt is elmondta: olyan figyelmeztetéseket kaptak a légitársaságoktól, hogy a következő légi ütközés Burbankben lehet, de az FAA-nál ezzel senki nem foglalkozik, hiába küldik a vészjelzéseket. Az FAA közölte, hogy a kaliforniai repülőtér környékén változtatásokat hajtottak végre, miután megvizsgálták a Los Angeles-i Burbank repülőtér és a tőle 16 kilométerre fekvő Van Nuys repülőtér körüli légi forgalmat.

A vizsgálat az amerikai elnök gyanúját igazolta – emberéleteket követelt a woke-ideológia

Ahogy erről annak idején beszámoltunk a hirado.hu oldalán, 2025. január 29-én szörnyű légi katasztrófa történt Washingtonban, az amerikai szövetségi fővárosban, amikor a várost átszelő Potomac folyóba zuhant egy utasszállító repülőgép, miután a levegőben összeütközött egy Black Hawk katonai helikopterrel Washington közelében.

A tavaly januári tragédiát senki nem élte túl.

A baleset után Donald Trump elnök hivatali visszatérése utáni egyik első sajtótájékoztatóján arról beszélt: a katonai helikopter pilótájának hibája vezethetett a washingtoni repülőgép-szerencsétlenséghez. Kifejtette, a katonai helikopter a számára előírt repülési zónán kívül közlekedett, és túl magasan volt, majd szigorításokat helyezett kilátásba a légiközlekedés szabályozásában a teljes biztonság érdekében. A Ronald Reagan Nemzetközi Repülőtér légi irányítói mellett

Donald Trump az amerikai légügyi hivatalt, valamint annak szélsőbaloldali ihletettségű diverzitási céges politikáját is bírálta, amelyet annak idején még Biden idejében vezettek a szervezetnél.

Éppen ezért szüntette meg történelmi hivatali visszatérése első munkanapjain azokat a kormányprogramokat, amelyek a a sokszínűség, az egyenjogúság és az elfogadás (DEI-) koncepció keretében a pozitív diszkrimináció alkalmazását jelentette, vagyis a kontraproduktív munkavállalók előnyt élvezhettek a felvételi kiválasztás során a hozzáértő szakemberekkel szemben. Annak idején Trump is mondta,

ezek a DEI-programok az FAA-nál azt is jelentik, hogy a toborzás súlyos értelmi és pszichológiai fogyatékossággal rendelkező személyekre összpontosít.

A baleset után Donald Trump ügyvezetőnek nevezte ki Chris Rocheleau-t az FAA élére, miután a hivatal előző vezetője Trump beiktatása napján lemondott, így az tíz napon át effektív vezető nélkül működött. Rocheleau az amerikai légierő veteránja, korábban már több mint húsz éven át dolgozott az FAA-nál.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a Potomac folyó felett történt repülőgép-baleset után a washingtoni Fehér Házban 2025. január 30-án (Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images via AFP)