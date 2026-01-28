Landolás közben lezuhant egy repülőgép Indiában, senki nem élte túl a katasztrófát – VIDEÓ

Az indiai Maharastra állam helyettes főminisztere és további négy ember vesztette életét, mert a kisrepülő, amelyen utaztak, szerdán landolás közben lezuhant a Baramati repülőtéren, Mumbaitól mintegy 250 kilométerre délkeletre – jelentették be a helyi hatóságok.

A légi szerencsétlenségnek nem voltak túlélői az indiai polgári repülési igazgatóság (DGCA) közleménye szerint. A Learjet 45-ös kisrepülőn, amelyet az újdelhi székhelyű VSR Aviation magánlégitársaság működtetett, Adzsit Pavar helyettes főminiszter tartott Mumbaiból Punéba, hogy egy helyi választási kampányrendezvényen vegyen részt. Heartbreaking news from India this morning…. Learjet 45 VT-SSK crashes on landing Baramati airport, Maharashtra.

Deputy CM Ajit Pawar and 4 others (staff/crew) on board, no survivors confirmed.

A DGCA jelentése szerint a másik két utas egy személyi biztonsági tiszt és egy kísérő volt, rajtuk kívül még a két pilóta tartózkodott a fedélzeten. A Learjet 45 aircraft belonging to Delhi based charter company VSR carrying Ajit Pawar, a personal security officer, an attendant, and two crew members crashed. Seems it attempted to land at runway threshold when it lost control and crash landed triggering a fire. pic.twitter.com/3XnseGbSPa — D (@Deb_livnletliv) January 28, 2026 A repülőgép a Baramati repülőtérre akart leszállni, de ereszkedés közben lezuhant, és földet érve azonnal lángba borult. A helyi televízió által bemutatott felvételeken a gép roncsaiból felszálló füst látszik. A kiemelt kép forrása: X videó