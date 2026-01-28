Kijev lépett, a magyar nagykövetet is bekérették az ukrán külügyminisztériumba

Bekérették szerdán az ukrán külügyminisztériumba Heizer Antal kijevi magyar nagykövetet magyar vezető politikusoknak a közelmúltban tett kijelentései miatt, amelyek szerint Ukrajna állítólag beavatkozott a magyar parlamenti választásokba – közölte az ukrán tárca honlapján.

Ahogy arról korábban a hirado.hu beszámolt, kedden bekérették az ukrán nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztériumba, ami után Szijjártó Péter közölte, hogy új korszak kezdődött a választási felkészülésben, mivel az ukrán elnök és kormánya „kendőzetlen, szégyentelen, nyílt, durva beavatkozásba” kezdett, és befolyásolni akarják az április 12-i választás eredményét a Tisza Párt győzelme érdekében. Kifejtette, hogy világossá tették a budapesti ukrán nagykövet számára, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a választásokba.

Ezt követően az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktor „fenyegetést jelent” a magyar népre és Magyarország jelenti az egyetlen akadály Ukrajna EU-tagsága előtt. Utóbbi állítást megerősítette Szijjártó Péter, aki szerint ez a kijelentés valóban igaz, mivel a magyar kormány nem támogatja, hogy az ukránok behozzák a háborút az Európai Unióba.

„Tudjuk, hogyha a Tisza Párt kerülne hatalomra, azonnal zöld utat adnának Ukrajna uniós csatlakozásának, belevinnének minket az ukránok háborújába és elküldenék a pénzünket Ukrajnába. Innen könnyű megérteni, hogy miért érdekeltek az ukránok a Tisza Párt győzelmében”

– fogalmazott.

Az ügyben megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki Petőfi Sándor sorait idézve közölte, hogy sem az ukrán elnök, sem a külügyminiszter, sem szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítik el a magyar kormányt attól, hogy érvényt szerezzen a magyarok érdekeinek.

Mindezek után szerdán az ukrán külügyminisztérium bekérette a magyar nagykövetet, akinek határozott tiltakozását fejezte ki, és cáfolta, hogy Ukrajna beavatkozott volna a magyar választási folyamatba. Hangsúlyozták a magyar diplomatának, hogy Kijev „határozottan ellenez minden olyan törekvést, amellyel a magyar fél bevonná Ukrajnát a magyarországi választási kampányba, mivel ez nyíltan árt a kétoldalú kapcsolatok fejlődésének”.

„A magyar felet felszólították, hogy szüntesse meg az agresszív, Ukrajna-ellenes retorikát, hogy elkerülhetők legyenek a két szomszédos ország közötti kapcsolatokra gyakorolt negatív következmények”

– emelte ki a minisztérium közleményében. Kiemelték, hogy Ukrajna kész a konstruktív együttműködés folytatására Magyarországgal. A közlemény szerint ezzel összefüggésben újból hangsúlyozták annak szükségességét, hogy Budapest szüntesse meg az Ukrajna és az Európai Unió közötti csatlakozási tárgyalások akadályozását, mert Ukrajna EU-taggá válása „minden kétséget kizáróan megfelel mindkét nép, valamint az ukrajnai magyar kisebbség érdekeinek”.

