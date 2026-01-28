Késes támadás történt Luxemburgban, egy ember meghalt

Halálosan megsebesült egy 35 éves francia nő késes támadásban a főváros, Luxembourg Limpertsberg nevű kerületében, a feltételezett elkövetőt, egy 27 éves férfit őrizetbe vettek, és szerdán bíróság elé állították – erősítette meg a luxemburgi ügyészség.

A támadás kedden, kora délután történt. Az ügyészség közlése szerint egy késsel felfegyverzett férfi két nőt sebesített meg súlyosan: egy francia állampolgárt és egy 36 éves luxemburgi nőt, majd elmenekült. A luxemburgi rendőrség közleménye szerint mindkét áldozat életveszélyesen megsérült, egyikük nem sokkal később belehalt sérüléseibe, míg a másik nőt súlyos állapotban kórházba szállították.

A Luxemburger Wort napilap beszámolója szerint

a támadás helyszíne egy lakóépület volt a limpertsbergi sugárúton, ahol a rendőrség lezárta a környéket. A lap forrásai szerint az incidens röviddel 14 óra után történt, és összefüggésben állhatott egy betöréssel, ezt azonban a rendőrség hivatalosan nem erősítette meg.

Az RTL tévécsatorna úgy tudja, hogy az elhunyt nő egy ingatlanügynökség alkalmazottja volt, aki lakásbemutató miatt tartózkodott az épületben, ahol két kiadó apartmant hirdettek. A súlyosan sérült másik nő feltehetően ugyanabban a házban lakott.

A francia Républicain Lorrain napilap kedden este arról számolt be, hogy az áldozat a francia Moselle megye északi részéből származott. A rendőrség tájékoztatása szerint a feltételezett elkövető menekülése közben autójával balesetet szenvedett egy közeli utcában, ahol nekiütközött egy fekete BMW-nek. A helyszínen igazságügyi szakértők mintákat vettek a járműből.

A rendőrség végül a fővároshoz közeli erdős területen fogta el a feltételezett támadót. A hatóságok nagyszabású akciót hajtottak végre a Biergerkräiz és Bridel térségében, és arra kérték a lakosságot, hogy ne vegyenek fel stopposokat, valamint azonnal jelentsenek minden gyanús viselkedést.

Az ügyészség közölte: a férfi nem Luxemburgban él, és semmilyen családi kapcsolatban nem áll az áldozatokkal. A nyomozás eddigi adatai szerint más személy nem volt érintett az ügyben. A gyanúsított kihallgatása szerdán délután is tartott, indítékai továbbra sem ismertek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)