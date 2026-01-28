„Ha Zelenszkij valóban kész tárgyalni Putyinnal, szívesen látjuk Moszkvában és a biztonságát is garantáljuk” – válaszolta az ukrán felajánlásra Putyin tanácsadója

Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója kijelentésével Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter által elmondottakra reagált. Az orosz elnöki tanácsadó szerint a kérdés nem új keletű, többször is előkerült a Vlagyimir Putyin elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti telefonbeszélgetésekkor. „És ezeknek a beszélgetéseken Trump azt javasolta, hogy fontoljunk meg egy ilyen lehetőséget. És a mi megközelítésünk, úgy tűnik, meglehetősen logikus, és Putyin többször is érintette ezt a témát az újságírókkal folytatott kommunikáció során” – fogalmazott Jurij Uszakov.

Jurij Uszakov szerint Oroszország soha nem utasította el és nem is utasítja el az ilyen jellegű kapcsolatfelvételt, azonban fontos, hogy a kapcsolatfelvétel feltételei jól elő legyenek előkészítve. „Másodszor, konkrét, pozitív eredmények elérésére kell irányulniuk” – szögezte le Jurij Uszakov.

„És az elnökünk is, többször is újságírókkal beszélve, azt mondta, hogy ha Zelenszkij valóban készen áll egy találkozóra, akkor kérjük, hívjuk meg Moszkvába, és egyúttal biztosítjuk, garantáljuk a biztonságát és a munkavégzéshez szükséges feltételeket”

– jelentette ki Jurij Uszakov.

Ahogy erről a hirado.hu oldalán beszámoltunk, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kedden interjút adott az Európai Pravdának, amelyben arról beszélt, Volodimir Zelenszkij elnök készen áll találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a területi kérdések megvitatásáról. Ezzel együtt arról is beszélt, hogy a lassan négy éve zajló háború lezárását célzó béketárgyalási folyamatokkal kapcsolatban a területi kérdés mellett a a zaporizzsjai atomerőmű irányítása sem tisztázott.

„A megoldás érdekében az elnök készen áll arra, hogy találkozzon Putyinnal és megvitassa ezt”

– mondta Andrij Szibiha.

Az ukrán külügyi tárca vezetője korábban már megnevezte azoknak a tisztviselőknek a névsorát, akik majd aláírhatják a békemegállapodást, amellyel kapcsolatban Andrij Szibiha arról beszélt: a tárgyalóasztalon lévő 20 pontos amerikai–ukrán megállapodás még mindig csak egy kétoldalú tervezet, azonban Oroszországgal is alá kell íratni majd, amikor megszületik a békemegállapodás.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)