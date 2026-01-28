Egymilliárd dollárért adta el cégét a TikTok legnagyobb sztárja

Khaby Lame, a 25 éves szenegáli-olasz tartalomgyártó, aki szűkszavú paródiáival vált ismerté, eladta Step Distinctive Limited nevű vállalatát, amely globális márkáját és kereskedelmi tevékenységét kezeli. A céget a hongkongi székhelyű, tőzsdén jegyzett holdingtársaság, a Rich Sparkle vásárolta meg egy 975 millió dollár (309,1 milliárd forint) értékű tranzakció keretében, az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC) benyújtott nyilvános bejelentés szerint.

Khaby Lame, a világ legismertebb TikTok sztárja, aki újabb jelentős lépést tett üzleti birodalmának építésében azzal, hogy irányító tulajdonossá válik a Rich Sparkle Holdings vállalatban. Az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott dokumentumok szerint az ügylet 75 millió darab Rich Sparkle-törzsrészvény kibocsátásával valósul meg, amelynek eredményeként Lame meghatározó befolyást szerez a cég felett – írja a Forbes.

A Rich Sparkle Holdings közleménye szerint a megállapodás kiemelkedő üzleti potenciált hordoz:

a vállalat becslései alapján Lame hatalmas rajongótáborára épülő kereskedelmi tevékenység akár évi 4 milliárd dollárt meghaladó forgalmat is generálhat.

A tranzakció előtt Lame a Step Distinctive Limited 49 százalékos tulajdonosa volt, és a cég irányítása az akvizíciót követően is az ő kezében marad, a vállalatot továbbra is ő vezeti.

Az üzlet egyik leginnovatívabb eleme a mesterséges intelligenciára (MI) épülő fejlesztés. A megállapodás részeként Khaby Lame engedélyezte arcfelismerési adatai, hangazonosító adatai és viselkedési mintáinak felhasználását egy úgynevezett digitális MI-iker létrehozásához. Ennek célja, hogy több nyelven, különböző időzónákban egyszerre legyen képes élő közvetítéses e-kereskedelmi tartalmakat készíteni, lehetővé téve Lame jelenlétét több piacon párhuzamosan.

Az említett élő közvetítésen alapuló e-kereskedelem világszerte robbanásszerű növekedést mutat. Kínában az iparág már most is meghatározó szereplő: 2024-ben az élő értékesítések több mint 40 milliárd dolláros forgalmat értek el a Grandview Research adatai szerint. A piac éves szinten 37,4 százalékos növekedési ütemmel bővülhet, és 2033-ra elérheti a 672 milliárd dollárt. Az Egyesült Államokban is egyre nagyobb teret nyer ez a forma, részben a TikTok Shop sikerének, valamint a kifejezetten élő közvetítésekre épülő Whatnot alkalmazás felfutásának köszönhetően.

Szótlan videóktól a globális hírnévig

Khaby Lame 2000-ben Szenegálban született, de csecsemőkorában családjával Olaszországba költözött. TikTok-karrierje 2020-ban indult, miután a koronavírus-járvány miatt elveszítette munkahelyét. Videóiban többnyire túlgondolt „life hackekre” reagál szótlanul, egy-egy józan, sokkal egyszerűbb megoldást bemutatva. Oldala rendkívüli gyorsasággal vált népszerűvé: 2021 augusztusában, mindössze 17 hónap alatt elérte a 100 millió követőt, ezzel a platform történetének második, valamint az első Európában élő alkotója lett, akinek ez sikerült.

Azóta 160 milliós táborával a TikTok legtöbb követővel rendelkező személyévé vált, oldalán eddig összesen 2,6 milliárd kedvelést gyűjtött össze, videói közül pedig több is 300 millió feletti megtekintést ért el.

A Forbes 2025-ös Top Creators listáján a 10. helyen végzett, becsült éves bevétele 20 millió dollár. Sikereit jelentős márkákkal való együttműködések is erősítik, ugyanis dolgozott többek között a Hugo Boss-szal – amellyel saját kapszulakollekciót is indított –, az Airbnb-vel, a Binance kriptotőzsdével, valamint számos hollywoodi filmstúdióval. Hírnevének köszönhetően Lame rendszeresen szerepel rangos eseményeken: megjelent a Met Gala vörös szőnyegén, valamint főszerepet kapott a State Farm 2023-as Super Bowl-reklámkampányában is.

Idén júniusban ugyanakkor a figyelem középpontjába került egy jogi incidens miatt is: a Las Vegas-i Harry Reid nemzetközi repülőtéren az amerikai bevándorlási hatóságok rövid időre őrizetbe vették, mert túllépte vízumának érvényességét. Végül önkéntes távozást engedélyeztek számára, ami nem jár automatikus beutazási tilalommal, és lehetővé teszi, hogy a jövőben megfelelő vízum birtokában visszatérjen az Egyesült Államokba.

