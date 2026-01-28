Dömötör Csaba: A néppárti nagykoalíció felül akarja írni a gazdák és a parlamenti többség akaratát

„A néppárti nagykoalíció felül akarja írni az európai gazdák és az Európai Parlament többségének akaratát a Mercosur-megállapodás ügyében” – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerdán Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján.

A politikus szerint változatlanul „áll a bál” a Mercosur-megállapodás körül. Emlékeztetett arra, hogy múlt héten az Európai Parlament szűk többséggel úgy döntött: bíróságra viszi az ügyet. Ennek ellenére – fogalmazott – a „Tisza-féle Európai Néppárt” ezt követően felszólította az Európai Bizottságot, hogy folytassa az egyezmény előkészítését, a bizottság pedig jelezte, hogy készen áll erre.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: a Fidesz delegációja számtalan okból ellenzi a megállapodást, mert szerinte úgy nyitják meg az uniós piacokat a dél-amerikai termékek előtt, hogy közben csökkentik az európai gazdák támogatását. Rámutatott: a dél-amerikai termelőknek nem kell ugyanazoknak a szigorú szabályoknak megfelelniük, mint az európai gazdáknak, ezért az uniós termelőknek kevesebb pénzből kell majd versenyezniük több százezer hektáron gazdálkodó óriásbirtokokkal, miközben nő a bürokrácia is.

„Ezek egyenlőtlen versenyfeltételek, és gazdák ezrei mehetnek tönkre” – mondta. A képviselő közölte: a Fidesz delegációja minden lehetséges módon kiáll a gazdák ügye mellett. Mint mondta, a keddi szakbizottsági ülésen is szóvá tették, hogy a ciprusi soros EU-elnökség nem bocsátott szavazásra az Európai Tanácsban egy olyan javaslatot, amely arról szólt volna, hogy a szerződést ne lehessen életbe léptetni parlamenti ratifikáció nélkül. Dömötör Csaba szerint a ciprusi elnökséget minden bizonnyal nyomás alá helyezték.

A politikus bírálta Magyar Pétert is, akinek – mint mondta – az eheti üléseken hűlt helye volt, miközben több olyan vitát is tartottak a héten, ahol felmerült a Mercosur-megállapodás.

Úgy fogalmazott:

több helyen fel lehetett volna szólalni ellene, több fórumon ki lehetett volna állni a gazdák mellett, de Magyar Péter ezt nem tette meg, miközben otthon ennek az ellenkezőjét adja elő.

Dömötör Csaba szerint Magyar Péter mostani tétlensége is azt mutatja, hogy „ez nem több álságos színjátéknál, kétszínű színjátéknál”.

Hozzátette: „Múlt héten elkészítették a szelfiket és a Facebook élő videókat, majd átadták a terepet a néppárti cimboráiknak és támogatóiknak, akik elvégzik a piszkos munkát. Nem tudnak nekik ellent mondani” – jegyezte meg.

Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy mindeközben a néppárti nagykoalíció azon is dolgozik, hogy Európa minél hamarabb minél több pénzt folyósítson Ukrajnának, egy 90 milliárd eurós hitelt több jogi előterjesztéssel akarnak tető alá hozni. Közölte: ennek egy részéről már múlt héten szavaztak a plenáris ülésen, a második részéről pedig ezen a héten zajlik a vita a szakbizottságokban.

A képviselő szerint Magyar Péter ezeken sincs jelen, „múlt héten elkészítette a szelfit,” majd ebben az ügyben is átadta a terepet néppárti támogatóinak. „Az ukrán finanszírozás ügyében sem tud nekik nemet mondani” – jelentette ki.

Dömötör Csaba ismertetése szerint Európa eddig 193 milliárd eurót költött a háborúra és Ukrajnára. Ehhez jön hozzá a 90 milliárd eurós hitel, majd a következő, 2028 utáni hétéves uniós költségvetésbe további 100 milliárd eurót tennének bele. Hozzátette: ha beleszámolják azt az összeget is, amelyet Ukrajna a már meglévő programokból költhetne el, akkor a teljes költségvetési összeg 366 milliárd euró.

Hozzátette:

Ukrajna benyújtotta a számlát, az újjáépítésre 800 milliárd dollárt, a fegyverkezésre pedig további 700 milliárd dollárt követel. Dömötör Csaba szerint ez egy teljes hétéves uniós költségvetésnek megfelelő összeg.

„Ha ezt a számlát Európa állná, az azt jelentené, hogy annyit költ Ukrajnára, mint amennyit saját magára. Ami nonszensz” – fogalmazott. Hangsúlyozta: Európa nem vállalhatja magára mások minden terhét, mások minden költségét és mások háborúját, különösen akkor, ha „nem a mi háborúnkról van szó”.

A képviselő szerint fontos, hogy minél többen tiltakozzanak ezen tervek ellen, amelyek beláthatatlan károkat okozhatnak. Ezért – tette hozzá – fontos, hogy minél többen vegyenek részt a brüsszeli háborús terv finanszírozása elleni petícióban.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)