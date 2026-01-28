Bíróság elé állt a Jézus és Szűz Mária képére lövöldöző svájci liberális politikusnő

Pisztollyal lőtt célba egy Szűz Mária és a gyermek Jézust ábrázoló képre Sanija Ameti, a Svájci Zöld Liberális Párt elnökségének korábbi tagja. A muszlim hátterű nőt szerdán állították bíróság elé. „Nem történt meg a vallási béke megzavarása” egy korábban szociáldemokrata politikusként tevékenykedő svájci jogtudós szerint.

Bíróság elé állították szerdán Svájcban Sanija Ametit, a korábban a zöld pártban vezető posztot betöltő politikusnőt, aki felháborodást váltott ki az alpesi országban, miután a közösségi médiában 2024-ben felvételeket tett közzé, melyeken pisztollyal rálő egy Szűz Máriát és a gyermek Jézust ábrázoló felvételre – számolt be a Weltwoche. A képet az Instagramon tette közzé „Kapcsold ki!” felszólítással.

A párt összezárt

Az ügyészség a vallásszabadság megsértésének tekinti, és napi 100 svájci frank felfüggesztett pénzbírságot, valamint 2500 svájci frank befizetendő pénzbírságot szabna ki az elkövetőre. A vádirat szerint a zöld politikusnő cselekménye „valószínűsíthetően”

veszélyeztette a vallásbékét és „sértette a hívő keresztények érzékenységét”.

Sanija Ameti fotója felháborodást keltett. (Forrás: Facebook)

A Zürichben élő Ameti egyébként a történtek után gyorsan törölte a bejegyzést, és nyilvánosan bocsánatot kért. Ennek ellenére elvesztette állását egy PR-ügynökségnél, és pártján, a GLP-n belül is kegyvesztetté vált – emlékeztet a német lap. Ameti ugyanis 2025 januárjában lemondott tisztségéről és távozott a pártból.

„Nem történt meg a vallási béke megzavarása”

Niccolò Raselli volt szövetségi bíró valószínűtlennek tartja a felmentést: „Meglepődnék, ha Ameti asszonyt felmentenék” nyilatkozta a wetwoche.de-nek. A törvény szerint elegendő, ha vallási szimbólumokat nyilvánosan és rosszindulatúan meggyaláznak – Jézus képmása pedig kétségtelenül vallási tisztelet tárgya.

Monika Simmler büntetőjog-professzor a Republik című lapban másképp látja a helyzetet: véleménye szerint nem történt meg a vallási béke megzavarása, és Ametit már kellőképpen megbüntették a közvélemény nyomására, így felmentést szorgalmaz. A professzorasszonyról az őt idéző sajtóforrások nem említik meg, hogy

a Szűz Mária és Jézus képére való lövöldözést rendben találó professzor korábban tagja volt a Svájci Fiatal Szocialisták végrehajtó bizottságának,

később a Svájci Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottságának is.

Muszlim hátterű zöld karrier

Jobban érthető Ameti agresszív, keresztényellenes motivációja, ha figyelembe vesszük, hogy életét kitöltötte a szélsőségesen balodali-liberális eszmerendszert propagáló politikai tevékenység. Sanija Ameti 1992-ben egy bosnyák muszlim családban született. Apja biológiaprofesszor és politikus volt a titói Jugoszláviában. Tito államában szisztematikus keresztényüldözés zajlott. A rezsim korlátozta a vallásgyakorlást, elkobozta az egyházi javakat, papokat és hívőket börtönzött be, mivel az egyházakat a régi rendszer maradványainak és a hatalom riválisainak tekintette, különösen a horvát katolikusokat és a szerb ortodoxokat.

A korábbi vezető zöld politikusnő családja 1995-ben, a jugoszláv polgárháború idején menekültként érkezett Svájcba, amikor Ameti 3 éves volt. Ameti 2011 és 2018 között jogot tanult a Zürichi Egyetemen , majd a Berni Egyetemen doktori fokozatot szerzett kiberbiztonság témában.

2019 óta a Svájci Fiatal Zöld Liberálisok vezetőségének tagja, 2020-ban pedig a Svájci Zöld Liberális Párt pártelnökségének tagja lett Zürich kantonban.

Multikulti aktivizmus és keresztényüldözés

A politikus 2021 óta az Operation Libero mozgalom társelnöke, 2022 óta pedig a zürichi városi tanács tagja. Az Operation Libero egy bevándorláspárti, szélsőségesen liberális, „pártokon átívelő” politikai mozgalom Svájcban. A szervezet 2014 októberében, a svájci bevándorlási népszavazást követően indították el a zürichi székhelyű Svájci Külpolitikai Fórum tagjai. A mozgalom célja az úgynevezett „nyitott gondolkodású, multikulturális és előretekintő” Svájc létrehozása. A szervezet 2016-ban kampányt folytatott a „külföldi bűnözők hatékony kiutasításáról” szóló népi kezdeményezés és népszavazás ellen.

A liberális, multikulturális szervezet a házasság, a menedékjogi szabályozás és „a harmadik generációs bevándorlók könnyebb honosítása” témájában is „hiperaktív”.

„Rendkívül tiszteletlen és fájdalmas”

Sanija Ameti akciójáról, amely alkalmas a világ legküldözöttebb vallásának számító kereszténység híveinek megfélemlítésére, ezt írta Asif Khan, a torontói pakisztániak szervezetének tagja bejegyzésében: „Menekültügyi kérelmükben szülei azzal érveltek, hogy szülőhazájukban a szegénység, az éhség és a zavargások miatt nem maradt más választásuk, mint Svájcban keresni menedéket. Svájc befogadta őket, menedéket, oktatást és munkát biztosított nekik – mindent, amire egy menekült csak vágyhat. És most? Nemrég feltöltött egy fotót az Instagramra, amelyen látható, ahogy Jézus és Mária képére lő. Ez a cselekedet rendkívül tiszteletlen és fájdalmas annak a közösségnek és hitnek a számára, amely második esélyt adott a családjának az életben. Ez nem a véleménynyilvánítás szabadsága. Ez tiszteletlenség. Az ilyen cselekedetek mutatják meg, miért habozik oly sok ország a menedékkérőkkel kapcsolatban. A tiszteletnek mindig kölcsönösnek kell lennie!”

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Andrew Gombert)