Videó: közeli fotóért kockáztatta életét egy síelő, majdnem halálra marcangolta a hópárduc

Egy női síelőt pénteken megtámadott egy hópárduc, miután egy fénykép kedvéért túl közel merészkedett a ragadozóhoz.

Az eset, amelynek következtében a nő arca súlyosan megsebesült, pénteken este 7 óra körül történt a Kína északi, Mongóliával határos részén fekvő Fuyun megyében – számolt be róla a Fox News a Jam Press-re hivatkozva.

Beszámolók alapján egy síelő vette észre a hópárducot, miközben visszatért a hotelhez. Mivel nem tudott megfelelő szögből fotót készíteni, állítólag egyre közelebb ment, mígnem az állat rátámadt és az arcát kezdte marcangolni. A ragadozót végül egy síoktató kergette el a síbotjai segítségével.

A felvételeken látható, hogy a nő, aki állítólag három méterre is megközelítette a hópárducot, mozdulatlanul fekszik a hóban, miközben a ragadozó a támadás után a közelében ólálkodik. Ezután szemtanúk próbálták elvezetni őt, miközben vérzett az arca.

Helyi jelentések szerint

a nő csodával határos módon túlélte a támadást, ami részben annak köszönhető, hogy a sisakja megakadályozta a még súlyosabb sérüléseket.

A hatóságok korábban figyelmeztetéseket adtak ki, miután a támadást megelőző napon többen is vadállat-észlelésekről számoltak be a hotel közelében. Úgy vélték, hogy a hópárduc az élelemhiány miatt tartózkodott a környéken. Bár a hópárducok ember elleni támadásai történelmileg ritkák az állatok félénk és rejtőzködő természete miatt, a tisztviselők hangsúlyozták, hogy a nagymacskák mégis „agresszív hajlamokkal” rendelkeznek, és felszólították a turistákat, hogy ne időzzenek a közelükben, és ne közelítsék meg őket fotózás céljából. Nem mellesleg Kína ad otthont a vadon élő hópárducok legnagyobb állományának a világon.

A sérült síelőt stabil állapotban egy helyi kórházba szállították ellátásra.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)