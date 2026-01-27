Ukrajnai háború: a halálesetek és sérülések 70–80 százalékát drónok okozzák

Lett hírszerzési jelentésekből a Politico úgy értesült: az ukrajnai háborúban minden 4 haláleset vagy sérülés közül 3 dróntámadásokhoz köthető. Zelenszkij ugyanerről nyilatkozott hétfőn, ám csak az orosz veszteségekről beszélt.

A pilóta nélküli légi járművek által okozott sérülések és halálesetek messze meghaladták a fegyverek, tankok, tüzérségi fegyverek és aknák által okozottakat – írta a Politico című lap a lett alkotmányvédelmi hivatal (SAB) hétfőn közzétett jelentésére hivatkozva.

Fordult a kocka

A dokumentum szerint „ez taktikai szinten dinamikusabbá teszi a háborút, de csökkenti annak az esélyét, hogy bármelyik fél stratégiai áttörést érjen el”. Ennek eredményeként a háború kimenetelét meghatározó döntő tényezők a nyugati katonai és politikai támogatás – vonták le a következtetést a szerzők.

A jelentés kiemelte Oroszország azon tervét is, hogy dróngyártó üzemet épít a szomszédos Fehéroroszországban, amelynek kapacitása évi 100 ezer drón lesz. A drónháború jelentős szerepet játszott az ukrán erők 2022 februári orosz inváziójának visszaverésében.

2024 vége óta azonban a drónok harca Oroszország javára fordult,

mivel Moszkva alkalmazkodott az új technológiához az Atlantic Council think tank szerint. A lett jelentés kitért a tavalyi, kritikus európai infrastruktúrák elleni dróntámadásokra is, és arra a következtetésre jutott, hogy – függetlenül attól, hogy Moszkva állt-e a támadások mögött – azok Oroszországnak kedveztek.

Csak a front túloldalát látja?

„Ma az orosz célpontok több mint 80 százalékát drónok pusztítják el, amelyek – ahogy arról a hirado.hu is beszámolt – többsége Ukrajnában készül. Csak tavaly 819 737 orosz célpontot találtak el drónok. Katonai egységeink 2025 decemberében 35 ezer megszállót semlegesítettek – megöltek vagy súlyosan megsebesítettek” – hangoztatta Volodimir Zelenszkij egy hétfői felszólalásában, melyet a X-en is megosztottak.

Az ukrán elnök az „E-point” kezdeményezés” bemutatásán vett részt, amely a drónegységek hatékonyságának értékelésére irányult.

A konferenciáján azt állította: több mint tíz évnyi afganisztáni háborúskodás alatt a szovjet hadsereg feleannyi katonát veszített el, mint amennyit az oroszok egyetlen hónap alatt ebben a háborúban.

Zelenszkij kizárólag az orosz veszteségeket ismertette. Az elnök nyilatkozata és az általa ismertetett adatok a tájékoztatás időzítését és adatait tekintve is

feltűnően egybeesnek a Politico információival.

