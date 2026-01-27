Új módszerekkel csempészik tengeren a kokaint Európába – közölte az Európai Unió rendőri hatósága

A szervezett bűnözői hálózatok egyre változatosabb és kifinomultabb módszereket alkalmaznak a kokain Európába juttatására tengeri útvonalakon, ami fokozott nemzetközi együttműködést tesz szükségessé – olvasható az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) kedden közzétett jelentésében. Mindeközben az Európai Unió Bírósága kedden helyt adott Brüsszel drogpárti keresetének, amelyet azért indítottak Magyarország ellen, mivel hazánk fellép a kábítószer-kereskedelemmel szemben.

Az elemzés rámutat: a Latin-Amerikában zajló magas termelés és az uniós kereslet növekedése miatt a kokaincsempészet soha nem látott szintet ért el. A bűnszervezetek gyorsan alkalmazkodnak, szétdarabolják az útvonalakat, és egyre összetettebb, rejtett szállítási technikákat vetnek be. A jelentés szerint a csempészek félig merülő járműveket, nem kereskedelmi hajókat is használnak, továbbá a kábítószert különféle hordozóanyagokba – például élelmiszerbe, műanyagba vagy textíliába – építik be a szállítás előtt.

Az Europol beszámolója kiemeli az úgynevezett tengeri „átrakodós” módszert: egy latin-amerikai „anyahajó” Nyugat-Afrika partjainál adja át a szállítmányt egy kisebb „leányhajónak”.

A kokaint ezután vagy Nyugat-Afrikán keresztül juttatják tovább az EU-ba, vagy a Kanári-szigetekre szállítják. Más esetekben merevtestű felfújható csónakokkal közvetlenül Spanyolországba viszik az árut, majd az andalúz partok elérése után a Guadalquivir folyót használják a belső területek felé történő továbbításra.

Catherine De Bolle, az Europol igazgatója hangsúlyozta: a bűnözői csoportok egyre inkább kisebb hajókat, tengeri átrakodásokat és „okos rejtekhelyeket” alkalmaznak a lebukás elkerülésére. Mint mondta, a válasznak is dinamikusnak és összehangoltnak kell lennie, amelyben az Európai Kikötők Szövetségének segítségét is igénybe veszik. Magnus Brunner belügyi és migrációs uniós biztos szerint a bűnszervezetek egyre találékonyabb módokat találnak a kokain és más kábítószerek EU-ba juttatására, ezért az erőfeszítéseket fokozni kell.

A jelentés példaként említi a spanyol hatóságok által vezetett, Europol-támogatással végrehajtott Sombra Negra-műveletet, amelyben 101 gyanúsítottat fogtak el, és több mint 10 tonna kokaint foglaltak le az Ibériai-félszigeten.

A nyomozás legutóbbi szakaszában, tavaly novemberben több mint 50 letartóztatás történt Spanyolországban és Portugáliában. Az akció feltárta, hogy a hálózat nagysebességű hajókat, titkosított kommunikációs rendszereket és fejlett tengeri infrastruktúrát használt a dél-amerikai szállítmányok Európába juttatására. Az Europol jelentése szerint a bűnszervezetek egyre gyakrabban kerülik el a nagy kereskedelmi kikötőket, kifinomult rejtekhelyeket alakítanak ki ipari berendezésekben, és modern technológiákat – például drónokat vagy autonóm eszközöket – vetnek be.

Az ügynökség hangsúlyozta: a fenyegetés elleni fellépéshez fokozott tengeri megfigyelésre, pénzügyi nyomozásokra, igazságügyi szakértelemre, valamint a rendőrség, a vámhatóságok, a kikötői szervek és a magánszektor szoros együttműködésére van szükség.

Brüsszel beperelte Magyarországot, amiért hazánk fellép a kábítószer-kereskedelem ellen

Mindeközben – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – az Európai Unió Bírósága kedden Brüsszel magyarellenes és drogpárti keresete nyomán ítéletet mondott, majd a testület kimondta:

Magyarország uniós jogot sértett, amiért hazánk fellép a kábítószer-kereskedelemmel szemben.

Az ítélet hatalmas felháborodást váltott ki, Horváth László drogügyi kormánybiztos és Bóka János európai ügyekért felelős miniszter egy emberként ítélték el Magyarország méltatlan elmarasztalását.

„Mi nem behozni, hanem kisöpörni akarjuk a kábítószert Magyarországról!”

– hangsúlyozta Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

„Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószer-politikában, és ezt az irányt a jövőben is meg fogjuk tartani”

– jelentette ki Bóka János.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)