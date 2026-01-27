Műsorújság
Történelmi csúcs: már 4,5 millió külföldi él Franciaországban

lead_image
Szerző: Udvardy Zoltán
2026.01.27. 17:01

| Szerző: Udvardy Zoltán
Mintegy 400 ezer új tartózkodási engedélyt adott ki a francia idegenrendészeti főigazgatóság (DGEF) 2025-ben.

Rekordot ért el 2025-ben a külföldiek számára kiadott első tartózkodási engedélyek száma Franciaországban – írja a Le Figaro. A francia belügyminisztérium honlapján közzétett adatok szerint

tavaly 384 ezer engedélyt adtak ki,

ami 39 ezerrel több, mint az egy évvel korábban kiadott engedélyek száma. Ez a növekedés teljes egészében a humanitárius okokból kiadott első engedélyek számának emelkedéséből (65 százalék) adódik, ami különösen a kiegészítő védelemre, valamint a menekültekre és hontalanokra vonatkozó engedélyek esetében érvényesült.

A meghosszabbítások száma is emelkedett egy év alatt (7,6 százalékkal), különösen a családi okokból kiadott meghosszabbításoké (12 százalékos emelkedés.).


A francia területen 2025. december 31-én legálisan tartózkodó külföldiek száma a belügyminisztérium frissen közzétett adatai szerint szorosan megközelíti – a Le Figaro című lap és más sajtótermékek szerint meghaladja –

a 4,5 milliót, ami mindeddig példátlan, 3,2 százalékos növekedést jelent egy év alatt.

Bezúdult Kongó és Elefántcsontpart

A DGEF mérlege tehát migrációs nyomásról tanúskodik – értelmezi az adatokat a Le Figaro. A lap szerint a növekedést a hosszú távú tartózkodási engedélyek és a több évre kiadott engedélyek okozzák. Franciaországban ma már minden harmadik engedélyt családi okokból adnak ki, és minden ötödiket jogszabályi megújításként. Ez körülbelül 1,5 millió családi engedély, és 900 ezer már kiadott engedély megújítását jelenti.


Így tehát növekedett a Franciaországban legálisan tartózkodó külföldiek száma, akik már

a felnőtt lakosság 8,1 százalékát teszik ki.

A kongóiak és az elefántcsontpartiak száma 2025-ben nagy arányban, 8 százalékkal nőtt 2024-hez képest. Tíz nemzetiség képviseli a tartózkodási engedélyek több mint 60 százalékát. A kiadott tartózkodási engedélyek négytizede a három maghrebi országra (Algéria, Tunézia, Marokkó) vonatkozik.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: MTI/MTVA/Yoan Valat)

