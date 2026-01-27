Több mint másfél ezer lakost kellett evakuálni a földcsuszamlás sújtotta szicíliai Niscemiből

Több mint ezerötszáz embert kellett evakuálni a szicíliai Niscemiben, ahol masszív földcsuszamlás történt a hétvégi heves viharokat követően – közölték kedden a helyi hatóságok. A mintegy 27 ezer lakosú település egy része gyakorlatilag a szakadék szélén áll, és félő, hogy le fog omlani.

Szicíliában az utóbbi napokban heves esőzésekkel kísért viharok söpörtek végig, az ítéletidő Szardíniát és az olasz szárazföld déli részét is sújtotta. A hatóságok becslése szerint Szicília szigetén a kár mértéke mintegy 1,5 milliárd euró (573 milliárd forint).

Hétfőn az olasz kormány az érintett régiókban vészhelyzetet hirdetett. Különösen drámai helyzet alakult ki Niscemi településen. Fabio Ciciliano, az olasz polgári védelem vezetője a helyszínen tett látogatása alkalmával kijelentette, hogy a földcsuszamlás még mindig nem állt le, és a helyzet kritikus. Mint mondta, vannak házak, amelyeket már nem lehet helyreállítani, s ezért tervet kell kidolgozni az érintettek áttelepítésére.

Niscemi településen hatméteres, négy kilométer hosszú földcsuszamlás keletkezett; a közösségi médiában közzétett felvételeken látni lehet, hogy a lakóépületek közvetlenül a leomlott sziklarész peremén állnak, és bármikor leomolhatnak.

