Szijjártó Péter: Teljesen igaza van az ukrán külügyminiszternek, valóban Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-tagságának

Közösségi oldalán reagált ukrán kollégája, Andrij Szibiha nyilatkozatára Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután előbbi egy interjúban arról beszélt, hogy Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna tagságának az Európai Unióban. A tárcavezető erre úgy reagált: ez a kijelentés valóban igaz, a magyar kormány pedig nem támogatja, hogy az ukránok behozzák a háborút az Európai Unióba.

Szijjártó Péter bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Az, hogy Andrij Szibiha nem a barátunk, hogy gyűlölködik velünk szemben, hogy támad minket, ez mind nem újdonság, ezért ezt hagyjuk is.”

„Volt viszont a miniszternek egy mondata ebben az interjúban, amiben teljes mértékben egyetértünk. Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-tagságának. Ez teljesen igaz. Amíg mi vagyunk kormányon, Ukrajna biztosan nem lesz az Európai Unió tagja, mert az ukránok behoznák a háborút az EU-ba és így belerángatnának minket is a háborújukba” – fogalmazott posztjában a külgazdasági és külügyminiszter

A hirado.hu kedden arról is beszámolt, hogy bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba Sándor Fegyírt, Ukrajna magyarországi nagykövetét. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban megjegyezte:

„Világossá tették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba ismét bekéretett budapesti ukrán nagykövet számára, hogy a kormány nem fogja tűrni, hogy Ukrajna a Tisza Párt oldalán beavatkozzon a választásba ”

Szijjártó Péter úgy látja, hogy az európai emberek, köztük a magyarok pénzét vinnék el Ukrajnába, egyúttal tönkretennék gabonájukkal a gazdákat, és szerinte az ukrán maffia is átjáróházként használná Magyarországot.

„Amíg mi vagyunk kormányon, ez mind nem történhet meg. Ugyanakkor tudjuk, hogyha a Tisza Párt kerülne hatalomra, azonnal zöld utat adnának Ukrajna uniós csatlakozásának, belevinnének minket az ukránok háborújába és elküldenék a pénzünket Ukrajnába. Innen könnyű megérteni, hogy miért érdekeltek az ukránok a Tisza Párt győzelmében”

– tette hozzá a miniszter, aki szerint április 12-én a következő kérdésekben kell dönteni: béke vagy háború? Magyarország vagy Ukrajna?

