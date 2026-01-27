Szijjártó Péter szerint a Tisza megmentette Ursula von der Leyent, ezért is tudta Brüsszel megszavazni az orosz földgáz és kőolaj betiltását

Az áprilisi választásnak az is fontos tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés, a Tisza Párt ugyanis hagyná, hogy elvágják Magyarországot az olcsó orosz energiától – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évek óta szorgalmazza, hogy meg kell tiltani az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlását.

„A következmények világosak: háromszoros rezsiszámla, 1000 forintos benzin, gyárbezárások, több tízezer munkahely elvesztése” – sorolta.

„Tegnap Brüsszelben azonban megszavazták Von der Leyen javaslatát. Pedig ezt meg lehetett volna akadályozni. Mégpedig a múlt héten: ott volt a lehetőség Von der Leyen leváltására, de a Tisza Párt frakciója, az Európai Néppárt – sorukban a tiszás képviselőkkel – nem szavazta meg a bizalmatlansági indítványt, így megmentették Von der Leyent” – emelte ki.

„Viszont még mindig van egy esély: a döntést meg kell támadni az Európai Bíróságon és végig kell vinni a pert a döntés megsemmisítése érdekében. Mi ezt meg is tesszük: a jogi beadványunk készen van, így amint hivatalosan is megjelenik a határozat, azonnal megindítjuk a pert, s ha maradunk kormányon, végig is visszük azt” – tette hozzá.

Szijjártó Péter azonban figyelmeztetett, hogy ha

„a Tisza Párt nyerné meg a választást, ők nem vinnék végig a pert, hagynák, hogy elvágjanak minket az olcsó orosz energiától”.

„A Tisza Párt elnöke – aki humbugnak tartja a rezsicsökkentést – ugyanis a nemzetközi nagytőke két olyan képviselőjét vette maga mellé, akik évek óta lobbiznak azért, hogy Magyarország ne vásároljon olcsó orosz energiát” – vélekedett.

„Április 12-e tétje tehát: marad-e a rezsicsökkentés” – összegzett.

Kiemelt kép: MTI/Hegedüs Róbert