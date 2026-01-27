Saját „FBI”-t hoznak létre a britek a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen

A brit kormány szombaton bejelentette, hogy létrehoz egy új, országos rendőrségi szolgálatot, amelyet a „brit FBI”-ként emlegetnek majd, és amelynek célja a rendőrség modernizálása, valamint a terrorizmus, a csalások, a szervezett bűnözés és más összetett bűncselekmények kezelése.

Az új szerv, a Nemzeti Rendőrségi Szolgálat (NPS) a különböző brit bűnüldöző ügynökségek munkáját fogja összehangolva – többek közt a drog- és embercsempészet vagy a terrorelhárítást ügyeiben – írta a Reuters.

Az NPS létrehozása része a kormány által hétfőn bemutatott jelentős rendőrségi reformcsomagnak, amelyet a legnagyobb változásként írnak le a brit rendőrség történetében az első professzionális rendőrség 1829-es megalapítása óta.

„A jelenlegi rendőrségi modell egy másik évszázadra készült” – mondta Shabana Mahmood, az Egyesült Királyság belügyminisztere. „Létrehozunk egy új Nemzeti Rendőrségi Szolgálatot – a brit FBI-t –, amely világklasszis szakembereket és csúcstechnológiát alkalmaz majd a veszélyes bűnözők felkutatására és elfogására” – tette hozzá, az amerikai FBI-hoz hasonlítva az új szolgálatot.

Miután kinevezik, az NPS vezetője lesz az ország legmagasabb rangú rendőrtisztje is egyben (jelenleg London rendőrfőnöke a legmagasabb rangú brit rendőri vezető).

Angliában és Walesben jelenleg 43 helyi rendőrség működik, de ezek közül van néhány, amely országos szerepet is ellát – ilyen például a londoni rendőrség is, amely országos szinten a terrorelhárításért is felelős volt mostanáig.

Mahmood szerint

az átalakítás lehetővé teszi, hogy a helyi erők az általános bűncselekményekre, például a bolti lopásokra és az antiszociális viselkedésre koncentráljanak, valamint a saját körzetükben élő bűnözőket fogják el.

Várhatóan a hétfői bejelentés részeként a kormány csökkenteni fogja az országos rendőri erők számát is, amellyel pénzt takarítanának meg és csökkentenék a bűnözést.

