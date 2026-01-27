Orbán Viktor egyetért Alice Weidellel: Ukrajnának kártérítést kell fizetnie

Orbán Viktor kiállt Alice Weidel mellett, miután az AfD társelnöke kártérítést követelt Ukrajnától az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása és a több tízmilliárd eurós német támogatás miatt.

Orbán Viktor egy rövid, de egyértelmű mondattal reagált a német politikus kijelentésére:

„Alice Weidelnek igaza van!”

A miniszterelnök az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetőjének és társelnökének arra a beszédére utalt, amelyben kártérítést követelt Ukrajnától és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, Alice Weidel bejelentette:

amennyiben pártja kormányra kerül, kártérítést fog követelni az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt, valamint visszakérné a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást.

Mint fogalmazott, Németország hatalmas összegeket fordított Ukrajna támogatására, amelynek megtérítését az AfD elengedhetetlennek tartja.

„Kártérítést fogunk követelni. Az ukránoknak és Zelenszkijnek fizetniük kell nekünk a vezetékünk felrobbantásáért. Az ország, amelyik ezt tette velünk, nem lehet a barátunk, és ezt nyilvánosan el kell ismerni” – jelentette ki Weidel, hangsúlyozva, hogy Ukrajna nem tekinthető baráti államnak.

Zelensky should pay for blowing up Nord Stream — AfD’s Weidel pic.twitter.com/mr4Y2VQ7Pp — Sprinter Press (@SprinterPress) January 25, 2026

Az AfD vezetője szerint Németország jelentős anyagi és politikai áldozatokat hozott az Oroszországgal fennálló konfliktus során, miközben saját érdekei háttérbe szorultak. Mint mondta, a több tízmilliárd eurós támogatás visszakövetelése és az Északi Áramlat helyreállítása elkerülhetetlen.

Weidel korábban az európai vezetőket is kettős mércével vádolta és úgy vélte, miközben Moszkvát súlyos vádak érik, hasonló kritikát nem fogalmaznak meg az Egyesült Államokkal szemben. Véleménye szerint Donald Trump politikája több ponton hasonlít Vlagyimir Putyin lépéseire.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Alice Weidelt, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökét a Karmelita kolostorban 2025. május 30-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)