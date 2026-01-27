Németország nem küld újabb légvédelmi rendszert Ukrajnának – Berlin maga is hiánnyal küzd

„Nem tudunk többet tenni, mert mi magunk is a pótlásra várunk azok helyett, amelyeket már átadtunk” – fogalmazott Pistorius a strana.ua szerint. Hangsúlyozta: Németország eddig saját Patriot-rendszereinek több mint egyharmadát adta át Kijevnek.

A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy Berlin aránytalanul nagy szerepet vállalt Ukrajna légvédelmi támogatásában.

Emlékeztetett: jelenleg csak Németország szállít Iris-T rendszereket Ukrajnának, miközben ezekből is hiány van.

Pistorius felidézte azt is, hogy Berlin tavaly több milliárd euróval csökkentette az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat. Közben a nyugati sajtó arról számolt be, hogy Ukrajna ideiglenesen felfüggesztette a Helsing német vállalattal kötött szerződést további támadó drónok szállítására, miután a harctéri tesztek sikertelennek bizonyultak ukrán területen.

Korábban Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetője és társelnöke – ahogyan arról korábban a hirado.hu is beszámolt – kritizálta Németország helyzetét az ukrajnai háborús támogatások ügyében.

A politikus kijelentette: amennyiben pártja kormányra kerül, kártérítést fog követelni az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt, valamint visszakérné a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást.

Mint fogalmazott, Németország hatalmas összegeket fordított Ukrajna támogatására, amelynek megtérítését az AfD elengedhetetlennek tartja.