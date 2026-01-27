Németország nem küld újabb légvédelmi rendszert Ukrajnának – Berlin maga is hiánnyal küzd

„Nem tudunk többet tenni, mert mi magunk is a pótlásra várunk azok helyett, amelyeket már átadtunk” – fogalmazott Pistorius a strana.ua szerint. Hangsúlyozta: Németország eddig saját Patriot-rendszereinek több mint egyharmadát adta át Kijevnek.
A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy Berlin aránytalanul nagy szerepet vállalt Ukrajna légvédelmi támogatásában.
Emlékeztetett: jelenleg csak Németország szállít Iris-T rendszereket Ukrajnának, miközben ezekből is hiány van.
Pistorius felidézte azt is, hogy Berlin tavaly több milliárd euróval csökkentette az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat. Közben a nyugati sajtó arról számolt be, hogy Ukrajna ideiglenesen felfüggesztette a Helsing német vállalattal kötött szerződést további támadó drónok szállítására, miután a harctéri tesztek sikertelennek bizonyultak ukrán területen.
Kapcsolódó tartalom
Korábban Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetője és társelnöke – ahogyan arról korábban a hirado.hu is beszámolt – kritizálta Németország helyzetét az ukrajnai háborús támogatások ügyében.
A politikus kijelentette: amennyiben pártja kormányra kerül, kártérítést fog követelni az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt, valamint visszakérné a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást.
Mint fogalmazott, Németország hatalmas összegeket fordított Ukrajna támogatására, amelynek megtérítését az AfD elengedhetetlennek tartja.
Később Orbán Viktor miniszterelnök is egyetértését fejezte ki az AfD társelnökének álláspontjával.