Magyar Pétertől remélnek új vadászrepülőgépeket az ukránok

Egy ukrán szaklap arról írt, hogy Ukrajnának új vadászgépekre lenne szüksége, és e célból cseh Aero Vodochody L-39NG Skyfox típusú gépeket tartanák alkalmasnak. Hozzátették: ha Magyarországon kormányváltás lesz a 2026-os választáson, van rá esély, hogy megkapják ezeket.

A cseh Aero Vodochody repülőgépgyár L-39NG Skyfox típusú harci repülőgépei – amelyek már Magyarországon is szolgálatban vannak – szakértők szerint alkalmasak lehetnek Ukrajnának arra, hogy lecseréljék az elöregedő L-159-es vadászgépeket – írta a Mandiner az ukrán UNIAN hírügynökségre hivatkozva (az eredeti cikk valójában az ukrán Defence Express katonai szaklapban jelent meg)

A szaklap arról írt a cikkben, hogy a Skyfoxok a drónok elleni védekezésben segíthetnének. Rajtuk kívül a gép még Vietnámban és Magyarországon van rendszeresítve; mint emlékeztettek, a magyar kormány 2022 áprilisában 12 darab rendelt a gépből, az első három azonban csak 2025. májusában érkezett meg, vagyis több mint három évvel később. „Összességében ez az tapasztalat arra utal, hogy az Aero Vodochody első szállításai legalább két évig, de akár ennél is tovább tarthatnak. Más szóval, ha Ukrajna L-39NG repülőgépeket vásárolna, az egyértelműen hosszú távú befektetés lenne” – fogalmaztak a cikkben.

Ezt követően tértek rá arra, hogy esetleg Csehország vagy Magyarország adhatna át Ukrajnának a gépekből, de – mint írták – Csehország politikai okokból (illetve a saját igényei miatt) nem hajlandó átadni belőlük, ahogy Magyarország sem.

Azonban úgy látják: a 2026-os magyar választások után változhat a helyzet.

Mint arról a hirado.hu-n több alkalommal is írtunk korábban, Ukrajna sok forrásból próbált beszerezni új vadászgépeket az utóbbi években.

