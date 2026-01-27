Kritikus a helyzet Európa gázellátásában, a sarkvidéki hideg visszavetette az USA cseppfolyósított gáztermelését

Az északi-sarki vihar és az Egyesült Államokba betörő fagyok miatt a gáztermelés csökkent, és a kereslet élesen megnőtt. Az export csökkenése Európát is érintheti, de minden attól függ, meddig tart a fagy az Egyesült Államokban.

Az EurAsia Daily beszámolója szerint az elmúlt időszakban drasztikusan visszaesett az amerikai LNG-üzemek gáztermelése, mivel az északi-sarki vihar és az országban uralkodó fagyos, rendkívül hideg időjárás befolyásolja a termelést, a kereslet viszont jelentősen nőtt. Az export csökkenése Európát is érintheti, de minden azon múlik, meddig tart az Egyesült Államokban tomboló kemény, hideg tél.

Az orosz nyelvű hírportál arról írt, hogy

január folyamán a RonhEenergy-tartályokból az LNG-terminálokba szállított gáz mennyisége a kezdeti 500 millió köbmétert követően 328 és 368 millió köbméter közötti mennyiségre esett vissza.

Az EurAsia Daily szerint nyilvánvaló, hogy a tendencia az Egyesült Államok időjárásával függ össze. Emlékeztettek, hogy vasárnap egy sarkvidéki vihar csapott le az ország déli és keleti részére, rendkívüli hidegbetörést okozva, és akár egy hétig is eltarthat, és ennek eredményeként a gáztermelés már 11 százalékkal csökkent, tekintettel arra, hogy még Texasban is mínusz 20 fokot mértek.

Eközben – idézi fel cikkében a portál – a gázfogyasztás jelentősen nőtt, és a gáztermelésben érthetően az Egyesült Államok háztartásainak ellátása a legfontosabb. Az egyes államok elektromos rendszerüzemeltetői már most is nagy ügyfeleknek kínálnak fizetett fogyasztáscsökkentést. Az energiahordozó nagykereskedelmi ára a Henry Hub tőzsdén több mint a duplájára, ezer köbméterenként 234 dollárra nőtt.

Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok helyzete közvetlenül befolyásolhatja Európa gázellátását, ahol az LNG-ellátás az egyik fő célponttá vált a gyorsan csökkenő tárolókapacitások miatt

– írta a portál a cikkben.

Az amerikai földgázpiac fejleményei továbbra is aggodalmat keltenek az európai piacon, mivel az ellátási zavarok befolyásolhatják az LNG-nek az Egyesült Államokból Európába tartó exportját. A tudósítás szerint az elmúlt napokban az Egyesült Államokban az LNG-üzemek jelentősen, mintegy 48 százalékkal csökkentették a gázfogyasztást, ami az LNG exportjának csökkenéséhez vezet.

Az EurAsia Daily az ING nevű pénzintézet beszámolójára hivatkozva azt közölte, hogy a gázkészletek a feltöltési szint 45 százaléka alá estek, és egyre valószínűbb, hogy az európai gáztározó helyeken lévő tartalékok 25 százalék alá fognak esni, amely alacsonyabb, mint a négy évvel ezelőtti szint.

A további növekedés attól függ, meddig tartanak a fagyok az Egyesült Államokban, és az LNG-üzemek meddig működnek csökkentett kapacitással

– olvasható az EurAsia Daily tudósításában.

Kiürülnek a német gáztározók, az árak emelkednek, mindent azonnal felhasználnak, ami a hajókon érkezik

A hirado.hu hétfőn a Weltwoche, illetve az Apollo News portálra hivatkozva írta meg, hogy a német gáztározók még a 41 százalékos töltöttségi szintet sem érték el, miközben Németország az idei év leghidegebb napjaira készül. A gázhiány elsődleges oka az, hogy a beérkező cseppfolyósított földgázt (LNG) – aminek folyamatosan emelkedik a beszerzési ára – a lakosság közvetlenül és azonnal felhasználja, miközben alig raktároznak el földgázból stratégiai tartalékot. Eközben az Európai Unió a háborúra hivatkozva teljes leválást várja el az orosz földgázról.

Kiemelt kép: LNG-tartályhajó (Fotó: Shutterstock)