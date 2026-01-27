ICE-ügynökök utaznak az olaszországi téli olimpiára

Az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (ICE) ügynökei is kiutaznak Olaszországba a téli olimpiai játékokra. Az olasz hatóságok eleinte tagadták az ICE jelenlétét a február 6-22-én, Milánóban és Cortinában sorra kerülő rangos sporteseményen.

„Az olimpiai játékok idején az ICE belső biztonsági szolgálata (HSI) fogja támogatni az amerikai külügyminisztérium diplomáciai biztonsági szolgálatát, valamint a fogadó országot a transznacionális bűnszervezetekkel kapcsolatos kockázatok felmérésében és csökkentésében” – közölte kedden az AFP francia hírügynökségre hivatkozva a Le Figaro.

Az ICE-ügynökök lehetséges jelenléte a február 6-22-i játékokon hatalmas vitát váltott ki Olaszországban, miután Minneapolisban bűnöző elemek letartóztatása során két civil halálához vezetett a helyi, baloldali hátterű szervezetek által koordinált, a hatóságok munkáját akadályozó zavargások során.

Az olasz hatóságok eleinte tagadták az ICE jelenlétét a téli olimpiai játékokon, majd igyekeztek lekicsinyelni annak szerepét, azt sugallva, hogy csak az amerikai delegáció biztosításában fognak segíteni – fogalmaz a france24.com.

