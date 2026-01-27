„Ez a Cseh Köztársaság, nem Ukrajna: ne provokáljanak a történelmi helyszíneinken” – figyelmeztetett a cseh parlament elnöke

Több tíz méteres, nemzeti színeikkel ellátott zászlót feszítettek ki az ukránok a történelmi Károly-hídon Prágában, az ukrán egység napja alkalmából szombaton. A cseh országgyűlés elnöke, Tomio Okamura az X-oldalán felesleges provokációnak nevezte az ukrán nagykövetség által szervezett megmozdulást, ami szerinte nem segíti a két ország jó kapcsolatát.

Okamura már beszélt a külügyminiszterrel, Petr Macinkával arról, hogy történelmi helyszínen ne tartsanak hasonló gyűléseket – közölte a cseh Novinky.cz.

„Szerintem ez az ukránok részéről felesleges provokáció a cseh állampolgárokkal szemben, akik nem értenek egyet az ukránok tömeges migrációjával Csehországba. Ez az akció az egyik legjelentősebb cseh történelmi helyen biztosan nem járul hozzá a jó cseh–ukrán kapcsolatokhoz. A vendéglátó ország és annak szimbólumai iránti tiszteletnek magától értetődőnek kellene lennie.

Nem Ukrajnában vagyunk, hanem Csehországban”

– írta Okamura, aki hosszú ideje kritizálja az államnak a Csehországban élő ukránoknak nyújtott támogatását.

🇺🇦🇨🇿 Ukrajinci a přátelé Ukrajiny se spojili v historickém centru Prahy do živého řetězu jednoty přes Karlův most u příležitosti Dne sobornosti Ukrajiny. pic.twitter.com/i4LjNRYnGl — Ukraine in Czechia (@UKRinCZE) January 24, 2026

„El tudják képzelni, hogy a múltban a cseh emigránsok október 28-án (a Cseh Köztársaság kikiáltásának napján) harminc méteres zászlókat tűztek volna ki az Eiffel-toronyra, a Big Benre vagy hasonlóra?”

– jegyezte meg, majd bejelentette, hogy az ANO, az SPD és az Autósok koalíciós kormánya új törvényt készít elő a külföldiek, köztük az ukránok tartózkodási feltételeinek szigorítására Csehországban.

A szombati gyűlésen körülbelül százan vettek részt, hogy megünnepeljék a január 22-én esedékes, Ukrajna 107 évvel ezelőtti egyesítésének évfordulóját a Károly-hídon. Először meghallgatták az ukrán és a cseh himnuszt, egy perc néma tiszteletet tartottak a háborúban elesett áldozatokért, majd néhány méteres ukrán zászlót vittek át a hídon, illetve énekeltek és szlogeneket skandáltak a szabad Ukrajnáért, továbbá a háború és Oroszország ellen. Az ukrán nagykövet beszédében köszönetet mondott a cseheknek a szolidaritásért, és kiemelte azt az adománygyűjtést, amelynek keretében generátorokat vásároltak az energetikai infrastruktúrát érő masszív orosz támadásokkal küzdő országa számára. Kijelentette, hogy nagy támogatást érez a csehek részéről, amiért hálás.

Kampányígéretét ismét valóra váltva lépett akcióba

Nem a mostani volt az első alkalom, hogy Okamura kifogásolta az ukrán zászlók jelenlétét Csehországban. November 5-én, miután a cseh parlament alsóházának elnökévé választották, Okamura nem sokkal kinevezése után eltávolította az ukrán zászlót a parlament épületéről. Ezzel teljesítette választási kampányban tett ígéretét, miszerint megválasztása esetén „egy másodpercen belül” eltávolítja az összes ukrán zászlót a kormányzati épületekről. Cselekedete egyben összhangban áll pártja, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) értékrendjével is, amely az elmúlt években következetesen kiállt a nemzeti szuverenitás, a migráció megállítása és a brüsszeli befolyás csökkentése mellett.

Okamura már ekkor is ellenezte, hogy tovább finanszírozzák Ukrajna háborús erőfeszítéseit, és felszólította az ukrán menekülteket, hogy térjenek vissza hazájukba. Ezzel kapcsolatban egy közvélemény-kutatásra hivatkozott, amely szerint a csehek közel fele inkább fenyegetésként, semmint az ország fejlődését elősegítő tényezőként tekint az ukránokra.

Jelenleg az ukrán menekültek a Cseh Köztársaság lakosságának mintegy 3,6 százalékát teszik ki, ami a legmagasabb arány az európai országok között.

Egy nemrég készült felmérés szerint pedig kevesebb mint negyedük tervezi, hogy menekültvízumának lejárta után visszatér Ukrajnába – írja a Magyar Nemzet.

„Ugorjunk le a brüsszeli háborús vonatról!”

A jelenlegi koalíciós kormány tartózkodóbb Ukrajna támogatásában, mint a korábbi Petr Fiala vezette kabinet. Okamura kritikát váltott ki az ellenzéktől, a cseh közvélemény egy részétől és az ukrán diplomatáktól újévi beszédével, amelyben élesen bírálta az ukrajnai háború finanszírozását, Brüsszel politikáját és az ukrán állam vezetését. Megfogalmazása szerint „a brüsszeli vonat” háború felé viszi Európát, és ideje leugrani róla, mielőtt visszafordíthatatlanná válik az irány. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy nyugdíjasok, fogyatékkal élők és gyermeket nevelő családok kárára történő megszorításokból vásároljanak fegyvereket, amelyeket aztán Ukrajnába küldenének egy „értelmetlen háborúba”. Nem fogta vissza magát az ukrán vezetéssel kapcsolatban sem, akiket nyíltan egy korrupt hatalmi körként nevezett meg.

Továbbá a nyugati fegyveripar és politikai elit haszonszerzése mellett az ukrán vezetőkhöz köthető visszaélésekről is beszélt, azt állítva, hogy: a pénz „nyugati cégekhez, kormányokhoz, valamint a Zelenszkij-junta körüli ukrán tolvajokhoz” kerül, akik a lopott vagyonból „aranyvécéket építenek maguknak”.

