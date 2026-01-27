Extrém időjárás: dermesztő hideg és perzselő hőség, 90 fokos hőmérséklet-különbség az Egyesült Államok és Ausztrália között

Huszonháromra emelkedett az Egyesült Államokban a szélsőséges időjárás miatti halálesetek száma hétfőre, miközben több millió amerikai küzd a sarkvidéki hideggel, amely este mintegy 600 ezer háztartást hagyott áram nélkül. Eközben Ausztráliában az elmúlt közel húsz év legmelegebb napját várják.

A hőmérséklet az elkövetkező napokban tovább csökken az északi sarkvidéki légtömeg hatására, különösen az ország északi részein, ahol a hőmérséklet mínusz 45 Celsius-fokra is csökkenhet.

A jelentős havazás – több mint 30 centiméternyi hó több mint húsz amerikai államban – áramkimaradásokat okozott.

A poweroutage.us szakportál szerint hétfő este még mindig mintegy 600 ezer fogyasztó volt áram nélkül, főként az Egyesült Államok déli részén, ahol a jég miatt leszakadtak az elektromos vezetékek.

A vihar, amelyet egyes szakértők az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb téli időjárási eseményének tartanak az Egyesült Államokban, a meteorológiai szolgálat szerint katasztrofális következményekkel járó jéglerakódásokkal jár.

Az amerikai helyi média adatai szerint ezek az extrém körülmények legalább 23 ember halálát okozták.

Mintegy húsz államban és a fővárosban, Washingtonban is szükségállapotot hirdettek, és a közlekedésben is jelentős zavarok keletkeztek. Több nagy repülőtér szinte teljesen leállt, szombat óta több mint 21 ezer járatot töröltek, és több ezer járat késett a FlightAware weboldal szerint.

Az elmúlt 17 év legmelegebb napjára számítanak kedden Ausztráliában

Az ausztrál meteorológiai intézet szerint 45 Celsius-fok is lehet Melbourne városában. A hőhullám növelte a tűzveszélyt Ausztrália második legnépesebb államában, Victoriában,

ahol a gyorsan terjedő bozóttüzek már felégettek mintegy 10 ezer hektárt.

A mentőszolgálatok mintegy 1100 otthonba kopogtattak be, és mintegy tízezer telefonra küldtek SMS-t, amelyben arra kérték a lakókat, hogy hagyják el a régiót. Victoria állam egész területén teljes tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, a hatóságok így is próbálják csökkenteni az új tüzek kockázatát.

A városokban a hőmérséklet várhatóan eléri a 40 Celsius-fokot. Egy alig több mint ezer lakosú Ouyen településen a hőmérséklet valószínűleg eléri a 49 Celsius-fokot – közölte a meteorológiai szolgálat.

