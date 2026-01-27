Az ukrán külügyminiszter kijelentette: „Magyarország az egyetlen akadály Ukrajna EU-tagsága előtt”

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint Orbán Viktor „fenyegetést jelent” a magyar népre – írja a Mandiner, a portál megjegyzi: „az ukrán külügyi tárca vezetőjétől a nácizás után újabb elképesztő hangnemű diplomáciai támadás érkezett.”

Andrij Szibiha kijelentését az Európai Pravda adott interjúban jelentette ki, amikor Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikáját bírálta, és egyenesen „fenyegetésnek” nevezte őt a magyar népre nézve. Szibiha úgy fogalmazott, közeledik a „konfrontáció csúcspontja a magyar-ukrán kapcsolatokban”, ami szerinte nem Ukrajnán múlott, Kijev ugyanis mindig törekedett a párbeszédre – írja a Mandiner. Ezután arról beszélt: „a dolgokat a valódi nevükön kell neveznünk. Magyarország az egyetlen akadály Ukrajna EU-tagsága előtt”.

„Sőt, úgy vélem, hogy Magyarország miniszterelnöke fenyegetést jelent a népére”

– hangozatta Andrij Szibiha.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, hogy kedden Szijjártó Péter bekérette a külügyminisztériumba Sandor Fegyír ukrán nagykövetet is, a magyar külügyi tárca vezetője a részletekről Pécsett tájékoztatta a szélesebb hazai nyilvánosságot.

„Nem tűrjük Ukrajnától, hogy beavatkozzanak, nem tűrjük Ukrajnától, hogy befolyásolni akarják a választás eredményét, s nem tűrjük azt, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba”” – figyelmeztetett Szijjártó Péter, majd hozzátette: „világossá tette a miniszterhelyettesünk a nagykövet számára, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar embereknek azt a jogát, hogy csak ők, csak a magyar emberek hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről.”

„Ha a Tisza Párt nyerné meg a választást, akkor ők azonnal zöld lámpát adnának Ukrajna európai uniós csatlakozásának, azonnal igent mondanának Brüsszelnek arra, hogy vigyék bele Magyarországot a háborúba, és azonnal engednék Brüsszelnek, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét az ukrán állam működtetésére”

– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Kiemelt kép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA-KEYSTONE/Michael Buholzer)