Az Interpollal kerestetnék a többmilliárdos csalással gyanúsított üzletembereket, akik megszöktek Ukrajnából

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok az Interpolhoz fordultak, hogy nemzetközi körözést adjanak ki Timur Mindics és üzlettársa, Alexander Zuckerman ellen. A korrupciós botrány középpontjában dollárkötegek, aranyból készült vécé és az ukrán elnökhöz vezető szálak állnak.

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) hivatalosan is benyújtotta az Interpolhoz azokat a dokumentumokat, amelyek célja Timur Mindics és Alexander Zuckerman nemzetközi körözésének elindítása. A bejelentést Olekszandr Klimenko, a SAPO vezetője tette meg – írja a Strana.Today.

Mindics és Zuckerman már tavaly november óta szerepelnek az ukrán körözési listán.

Mindics jelenleg Izraelben tartózkodik, őt távollétében gyanúsították meg korrupciós bűncselekményekkel az energetikai szektorban. A vállalkozó korábban azt állította, bűnbakká tették a botrányban, és ironikusan megjegyezte, akár az izraeli háborúért is őt tehetnék felelőssé. Zuckerman szintén tagadja a vádakat.

Az ügy különösen érzékeny, mivel Mindics hosszú éveken át szoros kapcsolatban állt Volodimir Zelenszkij elnökkel.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, a nyomozók a házkutatás során dollárkötegeket foglaltak le a szökésben lévő üzletembernél, valamint egy aranyból készült vécét is találtak az otthonában. A beszámolók szerint Zelenszkij a koronavírus-járvány idején ebben a lakásban ünnepelte születésnapját.

„A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky’s business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

A vizsgálat az állami és félállami energetikai vállalatok körüli visszaélésekre fókuszál. A hatóságok szerint nem megfelelő beszerzési eljárások, elsikkasztott pénzek, párhuzamos irányítási struktúrák és fekete könyvelés működött a háttérben.

Az okozott kárt mintegy 100 millió dollárra becsülik.

A NABU közlése szerint a csoport célja az volt, hogy jogellenes előnyökhöz jusson az Energoatom szerződéses partnereinél, és informális kapcsolatokon keresztül ellenőrizze a személyzeti döntéseket, a beszerzéseket és a pénzmozgásokat.

A Die Welt szerint az ügyben több felső vezető, aktív és volt politikus is érintett, valamint olyan szereplők, akik Moszkvához köthetők. A botrány következményeként felfüggesztették Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert is, akinél szintén házkutatást tartottak, valamint átvizsgálták egyik tanácsadója vagyonát is.

Mindics szökése külön találgatásokat indított el. A német lap szerint egy nappal a házkutatás előtt még Kijevben látták, ami arra utalhat, hogy időben figyelmeztették. Mivel autóval nehezen juthatott volna ki az országból, felmerült az is, hogy helikopterrel hagyta el Ukrajnát,

ami háborús körülmények között csak hivatalos engedéllyel lett volna lehetséges.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)