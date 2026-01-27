A német altábornagy már azt is tudni véli, hogyan és mikor támadja meg Oroszország a NATO-t

Gerald Funke altábornagy, a német fegyveres erők támogató parancsnokságának (UstgKdoBw) vezetője szerint az orosz hadsereg akár két-három éven belül támadást indíthat a NATO ellen, és ennek következményeként akár napi többezres emberveszteség is lehet. Az altábornagy úgy vélekedik, hogy egy ilyen támadás bekövetkezte esetén a német fegyveres erők azonnal a harcok kellős közepébe csöppennének. A hidegháború időszakában a nyugatnémetek tudták mit kell tenni egy konfliktus esetén, és jelenleg, a drón- és kibertámadások korszakában is egy hasonló stratégia kidolgozására lenne szükség – hangsúlyozta.

Gerald Funke a The Timesnak beszélt arról, hogy szerinte Oroszország 2-3 éven belül teljes körű háborút indíthat a NATO ellen és a német fegyveres erők ez esetben már a fegyveres konfliktus első óráitól kezdve a harcok kellős közepében lennének.

A német hadsereg (Bundeswehr) altábornagya szerint

egy ilyen orosz támadás esetén egy litvániai úgynevezett előretolt bázisról mintegy 4800 teljesen felszerelt gyalogos venné fel a harcot, majd néhány napon belül egy újabb, 15 000 katonából álló gyorsreagálású hadtestet szállítanának a frontra.

Az altábornagy a brit lapnak azt vetítette előre, hogy egy feltételezett NATO–orosz-konfliktus kitörését követő néhány héten belül további több tízezer szövetséges katona érkezne az északi-tengeri német kikötőkbe, hogy aztán őket kelet felé szállítsák az orosz szabotázs, kibertámadások és esetlegesen nagy hatótávolságú rakétacsapások által sújtott közúti és vasúti útvonalakon keresztül.

Az altábornagy azt mondta: ha kitörne egy ilyen háború, akkor

Németország egészségügyi intézményeibe naponta több száz sebesültet szállítanának be, ami a Covid-világjárvány időszakának legsötétebb napjait idéző körülményeket okozna a kórházakban.

Gerald Funke ezekről mint a létező legrosszabb forgatókönyvről beszél a The Timesnak és azt mondta, hogy fel kell rá készülni, mert szerinte akár 2-3 éven belül bekövetkezhet.

A német altábornagy ezt a feltételezett háborút az afganisztáni hadműveletekkel is párhuzamba állította, emlékeztetve, hogy míg a közép-ázsiai országban sajnálatosan magas, de kezelhető volt a sebesültek száma, azonban a vizionált konfliktusban akár naponta ezer ember is megsebesülhet.

A magánszektor erőforrásait is a hadsereg szolgálatába kellene állítani

Gerald Funke a brit lapnak egyebek között azt mondta: a feltételezett háború esetén a feladatok a sebesültek evakuálásától és kezelésétől kezdve a magánszektorból származó erőforrások lefoglalásán keresztül az ellátmányok és erősítések csatatérre szállításáig terjednek. A tábornok az interjúban Németország logisztikai központként való fenntartása mellett érvelt.

Vissza kell állítani az általános német hadkötelezettséget?

Az altábornagy arra is emlékeztetett, hogy 1990 előtt Nyugat-Németországban általános hadkötelezettség volt érvényben, mintegy félmillió hadra fogható (nyugat-) német férfival lehetett számolni és szerinte ezeket a hidegháborús emlékeket újra kellene aktiválni.

A The Timesban megjelent cikkben egy térképet is közöltek, amely Litvániát mint fő NATO háborús bázist ábrázolja.

Funke altábornagy szerint egy feltételezett NATO–orosz háború legfőbb terheit Németország vállalná

A vezérőrnagy egyebek között úgy fogalmazott, hogy szerinte a német hadsereg általában gyorsan tud reagálni a nehéz, konfliktusos helyzetekben, ugyanakkor a Bundestag bizonyos pártjainak ellenállásán meghiúsulhat egy rendkívüli állapot vagy hadiállapot bevezetése.

A teljes cikk, az altábornagy valamennyi háborús víziójával, elképzeléseivel a The Times oldalán érhető el.

Dánia is megkongatta a vészharangot

Ahogy azt korábban a hirado.hu is közölte, Dánia is megkongatta már a vészharangot. A NATO-tagállam szerint Oroszország öt éven belül készen állhat egy nagyszabású háború megindítására Európában.

Kiemelt kép: Gerald Funke, a német Bundeswehr tábornoka (Forrás: Wikipédia)