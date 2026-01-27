A francia alsóház elfogadta: betiltanák a 15 év alattiak közösségi média használatát

A francia nemzetgyűlés első olvasatban elfogadta annak a törvénynek a legfontosabb rendelkezéseit, amely megtiltja a 15 év alattiak számára a közösségi média használatát. A törvényre a szenátusnak is rá kell majd bólintania.

Franciaország lehet az első olyan európai állam, amely a betiltja a közösségi médiát a 15 év alattiaknak. Ha a szenátus is rábólint a javaslatra, az a következő hónapokban emelkedhet jogerőre – derül a ki a Le Parisien híradásából.

A Palais Bourbonban, a nemzetgyűlésben a téma szinte egyhangúlag támogatást élvez: hétfőn a képviselők első olvasatban 116 szavazattal, 23 ellenében elfogadták a macronista képviselő, Laure Miller törvényjavaslatának legfontosabb cikkelyét, amely a 15 év alattiak számára tiltja a közösségi média használatát.

A kiskorúakat a közösségi média használatával járó kockázatoktól megvédeni kívánó törvényjavaslatot kedd este fogadhatják el. A törvényjavaslat a mobiltelefonok középiskolákban való használatának betiltását is célul tűzte ki. „A cél a fiatalok mentális egészségének védelme, mert rájöttünk, hogy a közösségi média egyre nagyobb hatással van a gondolkodásmódjukra” – magyarázta Miller a Le Figarónak.

