A francia alsóház elfogadta: betiltanák a 15 év alattiak közösségi média használatát

Franciaország lehet az első olyan európai állam, amely a betiltja a közösségi médiát a 15 év alattiaknak. Ha a szenátus is rábólint a javaslatra, az a következő hónapokban emelkedhet jogerőre – derül a ki a Le Parisien híradásából.
A Palais Bourbonban, a nemzetgyűlésben a téma szinte egyhangúlag támogatást élvez: hétfőn a képviselők első olvasatban 116 szavazattal, 23 ellenében elfogadták a macronista képviselő, Laure Miller törvényjavaslatának legfontosabb cikkelyét, amely a 15 év alattiak számára tiltja a közösségi média használatát.
A kiskorúakat a közösségi média használatával járó kockázatoktól megvédeni kívánó törvényjavaslatot kedd este fogadhatják el. A törvényjavaslat a mobiltelefonok középiskolákban való használatának betiltását is célul tűzte ki. „A cél a fiatalok mentális egészségének védelme, mert rájöttünk, hogy a közösségi média egyre nagyobb hatással van a gondolkodásmódjukra” – magyarázta Miller a Le Figarónak.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/MTVA)