Az ukrán elnök szerint a háborút lezáró megállapodás csak akkor valósulhat meg, ha abban konkrét határidő szerepel Ukrajna uniós csatlakozásáról, amelyet Kijev 2027-re tűzne ki.

Vilniusban, a litván és a lengyel elnökkel közös sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij kijelentette: azt követeli, hogy Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának időpontja szerepeljen a háborút lezáró békemegállapodásban.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: technikailag Ukrajna 2026 első felében készen áll majd az összes tárgyalási klaszter megnyitására, 2027-re pedig teljes mértékben felkészül az uniós tagságra.

Úgy gondolja azért van szükség konkrét dátumra a megállapodásban, hogy minden fél tartsa magát az egyezséghez.

„Mi 2027-et akarunk, amikor Ukrajna készen áll” – fogalmazott Zelenszkij az EurAsia Daily szerint.

A szerb elnök szerint Ukrajna felvételét erőszakkal és a szabályok áthágásával készítik elő

Ahogyan azt a hirado.hu is megírta Aleksandar Vucic a szerb kormány ülésén arról beszélt, hogy az Európai Unió tervei szerint Ukrajna 2027. január 1-jétől az EU tagja lehet. Szerint a csatlakozás nem a jelenlegi eljárások szerint fog megtörténni, hanem a szabályok megváltoztatásával és félretételével.

Vucic úgy fogalmazott: az idei évben súlyos törések várhatók az Európai Unión belül és a világpolitikában is, amelyek összefüggnek Ukrajna gyors felvételének tervével.

Hangsúlyozta: sem Lengyelország, sem Csehország, sem Magyarország, sem Szlovákia nem fog egyetérteni ezzel az iránnyal.

Úgy véli a béketerv megvalósításához és a harcok lezárásához Ukrajnát mindenképpen uniós taggá kell tenni. Ennek érdekében „a procedúrákat meg fogják változtatni, erőszakkal, a szabályokkal és mindennel ellentétesen”.

