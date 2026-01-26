Tudták, mikor jön az áremelés, előre bespájzolt az extraprofitért az ukrán energiacég

Az ukrán hatóságok majdnem megduplázták az ukrán ipar villamos energiájának árát – erről ír a Strana. A portál szerint a durva áremelés az IMF davosi követeléseinek való megfelelésről szól, amellyel az az ukrán oligarcha járhat a legjobban, aki egykor a mariupoli Azovsztal tulajdonosa volt.

A portál azt írja, a nagyszabású és elhúzódó áramszünetek mellett – amelyek nemcsak a háztartási fogyasztókat, hanem ipari termelőüzemeket, közműveket, valamint számos köz- és magánszervezetet is érintenek – a hatóságok úgy döntöttek, drasztikus mértékben emelik meg a villamos energia árát,

megduplázták az elektromos áram fogyasztási díját.

A Strana hozzáteszi, a villamos energia határárai a piacokon 15 ezer hrivnyára emelkedtek megawatt/órában számítva, és ez nemcsak a csúcsidőszakokra, hanem a nap 24 órájára is érvényes. Összehasonlításképpen, a Strana megjegyzi: ha a november és december közötti időszakban az ipar átlagosan havi 6,4–6,65 ezer hrivnya értékben fogyasztott áfa nélkül, akkor a január 21. és 25. közötti időszakban már elérte – ugyanúgy az áfát még bele nem számítva – a közel 12 ezer hrivnyát. A Strana azt írja,

az áremelés súlyosan érinti a lakosságot és a vállalkozásokat egyaránt, mivel növeli az inflációt, vagyis felgyorsítja a hrinyva értékének romlását.

Az áremelkedés emellett növeli az elektromos autók töltési díját is, teszik hozzá. Az ukrán energiahatóságok az importáram drágulásával magyarázzák az áremelést, azonban a drasztikus emeléshez a Strana szerint ez nem elég meggyőző magyarázat, a portál szerint a valódi okok az IMF követelései mögött húzódnak meg – amelyekről korábban a hirado.hu oldalán már beszámoltunk –, a nemzetközi hitelintézet ugyanis azt követeli Kijevtől:

Ukrajna szüntesse meg az áram- és fűtéstámogatásokat.

Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója a davosi Világgazdasági Fórumon beszélt arról – mit sem törődve azzal, hogy áramszünetek és fűtéskimaradások sújtják az ukrajnai lakosságot –, hogy Ukrajna számára a legfontosabb, hogy minden, ami gátolja a magánszektor dinamikáját, eltűnjön, ebbe pedig beletartozik a fűtéstámogatások megszüntetése is.

„Nem könnyű, de meg kell tenni”

– fogalmazott Georgieva, aki cinikusan hozzátette: arra buzdította az ukrajnai lakosokat, hogy reggelente „ordítsanak fel”, hogy magabiztosak legyenek, mint az oroszlánok.

„Ezt követeli az IMF és az ukrán és transznacionális energiavállalatok lobbistái. A lakosságot egyelőre nem érintik, de az iparágat teljes mértékben meg akarják szorítani”

– nyilatkozta egy energiaipari forrás a Stranának az áremeléssel kapcsolatban.

Az áremelésnek az az ukrán oligarcha lehet a legnagyobb nyertese, akinek az érdekeltségébe tartozott a mariupoli Azovsztal

Az áremelésről az ukrán energetikai hatóság (NKREKU) 70. számú, 2026. évi január 16-i keltezésű határozata rendelkezik, a lakosság ugyanakkor csak Zelenszkij ellenzékének politikai nyomására ismerhette meg a rendeletben foglaltakat még aznap.

A határozat ellenzői egyúttal rámutattak annak elfogadásának eljárásrendi hiányosságaira (a tervezet nyilvános megvitatásának hiányára, a rendkívül szűk határidőkre). „Ez a botrány része a támogatási körök stratégiájának, amelynek célja az energetika ellenőrzése alá vonása. Legközelebbi céljuk az NKREKU összetételének megváltoztatása.

Annál is inkább, mert a döntéshozatali eljárás során valóban nyilvánvaló szabálysértések történtek. Ugyanakkor ezek a körök teljes mértékben támogatják az áramárak emelésének ötletét mind az ipar, mind a lakosság számára”

– mondta egy ukrán energiapiaci forrás.

A Zelenszkij ellenzékéhez sorolt döntéshozók elmondása szerint egy nagy energiaszereplőkből álló csoport, belső információkkal rendelkezve a közelgő áremelésről, az Energoatom aukcióján már megvásárolta a január végére szóló villamos energiát 7 hrivnya/kilowattóra áron, a január 16-án hatályba lépett határozat az árak emeléséről pedig lehetővé tette számukra, hogy azt az iparnak már 9-15 hrivnya/kilowatt/áron adják el azt. Állításuk szerint az új tarifákról szóló megállapodás lehetővé teszi a kereskedőknek – akik közül a legnagyobb a teljes beszerzés 20 százalékát kitevő Rinat Ahmetovnak, a mariupoli Azovsztalt tulajdonló ukrán oligarchának a cége volt –, hogy

néhány nap alatt 2,1 milliárd hrivnyát keressenek.

A Strana emellett közzétette azoknak az ukrán energetikai vállalatoknak – élén az Ahmetovhoz köthető D. Tradinggel (DTEK) –, amelyek jelentős bevételt könyvelhettek el az villamos energia megemelt árából származó extraprofitból.

A portál tovább közzétette Andrej Gerus, a parlamenti energiaügyi bizottság vezetőjének levelét az ország vezetőihez az ipar számára az áramárak hirtelen emelésével kapcsolatos helyzetről.

Az energiaáremelési-botránytól való elhatárolódás reményében Ahmetov cége bejelentette, hogy felbontja az Enerhoatommal kötött, olcsó kilowattórákra vonatkozó szerződést, a Strana szerint ugyanakkor így is a D. Trading lesz a legnagyobb nyertese a hirtelen áremelkedésnek, több okból.

Először is azért, írja a Strana, mert az áremelés nem fogja jelentősen növelni az EU-ból származó villamosenergia-importot, az uniós piacon a kilowattóra ára ma meghaladja a 350 eurót, az importált energia átvitelének ára pedig eléri a 200 eurót, ezek a számok pedig jelentősen meghaladják az ukrán energetikai hatóság által megállapított 15 ezer hrivnyás (295 eurós) felső határt. Másodszor pedi azért, emelte ki a portál mivel

az árak hirtelen emelkedése azoknak a kisebb energiakereskedő cégek csődjéhez vezet, amelyek még mindig versenyt jelentenek a nagy szereplők számára.

A villamosáram-piac ugyanis elsősorban utólagos fizetéssel működik, ezért a kisebb vállalatoknak pedig nem lesz elég pénzük fedezni a beszerzési költségek megduplázódását. A már megkötött szerződések alapján pedig rendkívül nehéz emelni az árakat a saját ügyfeleik számára.

Ezért valójában az új árakon az ukrán termelők fogják értékesíteni az elektromos energiát, amelyek a legnagyobbak – vagyis a Rinat Ahmetov-féle DTEK – az Energoatom után.

A villamosenergia-árak emelésének fő következménye az ukrán iparágra mért súlyos csapás, amely már korábban is a túlélés határán állt a áramszünetek miatt.

Kiemelt kép: Az ukrán vészhelyzeti szolgálat melegedősátrai lakótömböknél Kijevben 2026. január 13-án, az Ukrajna elleni háború negyedik évében. Az ukrán főváros energetikai infrastruktúrájára mért orosz csapások következtében több városrészben kimaradások tapasztalhatók az áram- és vízszolgáltatás, illetve a távfűtés biztosításában (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)