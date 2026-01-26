Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlatot tart a NATO Erdélyben

Az erdélyi Nagysinken (Cincu) működő NATO-támaszpont lőtere lesz a katonai szövetség most kezdődő, Dynamic Front 26 elnevezésű többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlatának egyik helyszíne – közölte hétfőn a román védelmi minisztérium (MAPN).

Az Egyesült Államok európai szárazföldi erőinek legnagyobb, évente rendezett tüzérségi gyakorlata során a tagállamok több országban, köztük Romániában rendeznek éleslövészeteket a tüzérségi rendszereik integrálása, a NATO területi műveleti terveinek gyakorlati tesztelése, a különböző fegyvernemek együttműködésének javítása érdekében.

A január 26. és február 13. között tartandó hadgyakorlat a NATO keleti szárnya elrettentési vonalának (Eastern Flank Deterrence Line – EFDL) konkrét életbe léptetését jelenti – közölte a tárca.

A Dynamic Front 26 kiemelt hangsúlyt helyez az egymástól távol lévő, különböző országok területén tevékenykedő és különböző fegyvernemekhez tartozó katonai egységek műveleteinek összehangolására, a parancsnoki lánc és ellenőrzés gyors és pontos működésére. Az erdélyi Nagysinken rendezendő, közvetlen légi támogatással tartandó lövészeten amerikai, lengyel, francia és román tüzérségi alegységek interoperabilitását, valamint különböző lőszerek becsapódási hatását tesztelik.

Jövő évtől kezdődően a Dynamic Front tüzérségi hadgyakorlatot összevonják az elektromágneses hadviselésre és felderítésre összpontosító Arcane Thunder hadgyakorlattal. Ezek a közös manőverek az Egyesült Államok, Románia és a NATO-szövetségesek eltökéltségét bizonyítják a térség biztonsága és kollektív védelme mellett – szögezte le a román védelmi minisztérium.

